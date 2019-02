Angela Merkel begrüßt Teilnehmer eines Demokratieprojekts. (Martin Schutt/dpa)

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die verfassungsgebende Nationalversammlung vor 100 Jahren in Weimar als wichtigen Schritt hin zur Demokratie gewürdigt. Damals seien wichtige Bürgerrechte wie das Wahlrecht für Frauen umgesetzt worden, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Weimar am Rande der Feierlichkeiten zu 100 Jahren Weimarer Verfassung. Das heutige Grundgesetz, das in diesem Jahr 70 Jahre alt werde, sei auf der Grundlage der Weimarer Verfassung aufgebaut worden.

Dabei habe man die Lehren aus den Schwächen der Weimarer Verfassung gezogen. Auf der Grundlage des Grundgesetzes sei eine "stabile Bundesrepublik" aufgebaut worden. Auch das heutige Europa sei als eine Lehre aus der Weimarer Republik und "der schrecklichen Periode des Nationalsozialismus und des Holocausts" entstanden.

Heute gelte es, junge Menschen zu ermutigen, sich für die Demokratie einzubringen. "Jede Generation muss wieder für Demokratie kämpfen", sagte die Kanzlerin. Ihre Gespräche mit Jugendlichen am heutigen Tage hätten sie darin bestätigt.