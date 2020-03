Bundeskanzlerin Angela Merkel und die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin. Die Kanzlerin gilt auf der Welt als eine Stimme der Vernunft. (MICHAEL KAPPELER)

Für Finnlands junge Regierungschefin Sanna Marin ist sie eine „europäische Ikone“. Kein Zweifel: Angela Merkel gilt international nach wie vor als Stimme der Vernunft, als Verteidigerin von Demokratie und Anstand in einer Welt, die radikaler, brutaler und undemokratischer geworden ist. Und doch mehren sich hierzulande die Kommentare, die Kanzlerin müsse möglichst schnell abtreten, um einem neuen CDU-Chef nicht als Überkanzlerin im Wege zu stehen. Im Interesse von Partei und Land. Ja wirklich?

Noch ist offen, wer und ob er die innerlich zerrissene und verstörte CDU überzeugend führen kann. Zudem stehen SPD und Grüne als Partner für einen Wechsel im Kanzleramt ohne Neuwahlen nicht zur Verfügung – vor die das Grundgesetz ohnehin hohe Hürden gesetzt hat. Der schwarz-gelbe AfD-Skandal von Erfurt, die rassistische Bluttat von Hanau und davor der Wirtschaftsgipfel in Davos haben gezeigt, dass die Bundeskanzlerin die richtigen Worte findet. Ihr Kompass stimmt noch immer, andere müssen ihn erst finden. Bis zum Herbst 2021 sollten sie dafür denn auch Zeit bekommen.

Überlegtes Regieren

In einer Welt der Assads, Erdogans oder Putins, die für Unterdrückung, Krieg, Folter, Geiselnahme, Mord und Überwachung stehen, ist besonnenes Regieren wichtiger denn je. Die politische Brutalität hat sich, seit in den USA Donald Trump Präsident ist, auch in Nationen gefressen, die mal für freiheitlich-liberale Demokratie standen. Politik ohne Rücksicht auf Moral, Anstand, Gesetz und unbequeme Wahrheiten, einhergehend mit einer Verrohung der Sprache, droht weltweit immer mehr Schule zu machen. Boris Johnson eifert Trump nach, Ungarns Viktor Organ oder Polens Jaroslav Kaczynski demontieren ihren Rechtsstaat, weil ihnen die freie Welt mit Meinungspluralismus und Toleranz zu lästig ist. Wie ihren Anhängern.

Die Konsensfindung, der Kompromiss als notwendiger Kitt demokratischer Gesellschaften, ist auch in den westlichen Ländern vielfach in Verruf geraten. So enden Wahlen immer öfter ohne stabile Mehrheiten. Ob in Italien, Spanien, Holland, Belgien. Oder in Thüringen. Die Forderung nach radikalen Lösungen ist für manchen Polit-Lifestyle geworden. Ob beim Klimaschutz oder in der Migrationsfrage. Als eine Art Verheißung, um vermeintlich politischer Lähmung durch „faule“ Kompromisse zu entkommen.

Die einfache Gleichung gute Wirtschaftslage gleich große Zustimmung zu den Regierenden geht nicht mehr auf, da auch in Deutschland die gesellschaftliche Mitte ausfranst. Sonst müssten die Umfragewerte für CDU und SPD viel besser sein. Denn die wirtschaftliche Lage ist gut, der Staatshaushalt im Plus, die Schulden sinken, die Zahl der Erwerbstätigen ist auf Rekordniveau. Die Große Koalition ist bei allem Streit besser als ihr Ruf.