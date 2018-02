Annegret Kramp-Karrenbauer (links) rückt als neue CDU-Generalsekretärin nah an Merkels Seite. (dpa)

Oskar Lafontaine, Peter Müller, Peter Altmaier, Heiko Maas und nun Annegret Kramp-Karrenbauer – Politiker aus dem kleinen Saarland werden bemerkenswert oft in wichtige Positionen auf Bundesebene berufen. Bei der Ministerpräsidentin von der Saar war der Ruf an die Spree nur eine Frage der Zeit. Sie ist eine der größten politischen Talente, die die CDU im Moment zu bieten hat.

Mit „AKK“, wie sie in ihrer Partei nur gerufen wird, hat Angela Merkel eine gute Wahl getroffen. Die künftige Generalsekretärin ist unideologisch im Denken, unprätentiös im Auftritt und modern-pragmatisch in ihrem Politikverständnis. Das hat sie beispielsweise auch gegenüber Bremen bewiesen, als Bund und Länder im Herbst 2016 um die Neuordnung der Finanzbeziehungen stritten. Und anders als Ursula von der Leyen, eine mögliche Konkurrentin um die Merkel-Nachfolge, ist Kramp-Karrenbauer in der eigenen Partei sehr beliebt.

Der Chefposten im Konrad-Adenauer-Haus ist mehr als eine Personalie. Mit der Benennung von Kramp-Karrenbauers hat Merkel auf die zunehmende Kritik aus den eigenen Reihen reagiert. In der ihr eigenen Art hat die Parteivorsitzende lange Zeit gezögert, gibt jetzt aber klar die Richtung vor: Verjüngung ja, konservative Wende nein. Einen Rechtsruck wird es mit Merkel nicht geben, vom Kurs der Mitte wird nicht abgebogen.

Auf Kramp-Karrenbauer wartet dennoch jede Menge Arbeit. Als Nachfolgerin von Peter Tauber muss sie die verunsicherte Partei renovieren, einen neuen Zusammenhalt herstellen und das programmatische Vakuum füllen. Meistert die 55-Jährige diesen schwierigen Job, dann wird sie – keine Frage – Angela Merkel beerben.

Für die amtierenden CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin indes brechen etwas schwerere Zeiten an. Sie ist eben nur noch Chefin auf Zeit. Und das weiß sie auch. Merkel selbst war von 1998 bis 2000 CDU-Generalsekretärin, und folgte dann ihrem langjährigen Förderer Helmut Kohl an der Parteispitze und im Kanzleramt.