Merkel empfängt Seehofer im Kanzleramt. Foto: Bernd von Jutrczenka (dpa)

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer wollen bei einem Treffen unter vier Augen am Abend versuchen, ihren erbitterten Asylstreit zu entschärfen. Nach dpa-Informationen hat sich der Bundesinnenminister am Abend zunächst mit seinen Experten in Ministerium besprochen.

Anschließend will Merkel ihn im Kanzleramt empfangen. Es wird nicht damit gerechnet, dass es im Anschluss an das Treffen Informationen über das Ergebnis geben würde.

Kurz vor der Entscheidung im Asylstreit mit der CSU hat die Kanzlerin mit überraschend weitgehenden Vorschlägen versucht, eine Eskalation der Regierungskrise abzuwenden.

In einem Schreiben an die Partei- und Fraktionschefs der Koalitionspartner SPD und CSU führte sie eine Reihe von Maßnahmen für einen schärferen Kurs auf - etwa bei Asylbewerbern, die in einem anderen EU-Land schon registriert sind. Von insgesamt 14 Ländern hat Merkel demnach Zusagen für Abkommen zur schnelleren Rückführung solcher Migranten bekommen.

Wie aus dem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden achtseitigen Schreiben Merkels hervorgeht, sollen anderswo in der EU registrierte Asylbewerber in den geplanten sogenannten Ankerzentren untergebracht werden. Sie sollen dort ein beschleunigtes Verfahren durchlaufen und einer erweiterten Residenzpflicht unterliegen - also Auflagen, damit sie sich nicht aus den Einrichtungen entfernen.

Mit Griechenland und Spanien hat Merkel darüber hinaus weitergehende Rückübernahmevereinbarungen getroffen. Beide Länder haben sich bereiterklärt, bei ihnen registrierte Flüchtlinge zurückzunehmen, die an der deutschen Grenze aufgegriffen werden. Dafür kündigte Merkel in dem Schreiben die Einrichtung „grenznaher Rückkehrmechanismen“ an. (dpa)