Im Büro von Wolfgang Schäuble findet das Krisengespräch statt. (Ralf Hirschberger/ dpa)

Lange ist gestritten worden und auch am Sonntag konnten CDU und CSU ihre Krise nicht lösen. Im Gegenteil: Seehofer hat in einer Vorstandssitzung der CSU am Sonntagabend überraschend seinen Rücktritt als Innenminister und Parteichef angekündigt. Später erklärte er, seine Entscheidung von einem Einlenken der CDU abhängig zu machen. Das Treffen der Fraktion soll um 14 Uhr in Berlin stattfinden, das der Fraktionsspitze um 17 Uhr. Die CSU bringt den einstigen CSU-Chef Edmund Stoiber mit. Derweil fordert die SPD einen raschen Koalitionsgipfel. "So geht es nicht weiter", sagte Parteichefin Andrea Nahles am Montagmittag.

In diesem Liveticker können Sie alle Ereignisse nachlesen.