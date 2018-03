Ein Polizist steht vor dem Pub «The Mill», in dem Spuren des Nervengifts gefunden wurden, mit dem der ehemalige russische Doppelagent Skripal und seine Tochter Yulia vergiften wurden. (dpa)

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Giftanschlag gegen einen russischen Ex-Doppelagenten in der südenglischen Stadt Salisbury auf das Schärfste verurteilt. In einem Telefonat mit der britischen Premierministerin Theresa May betonte sie nach einer Mitteilung von Regierungssprecher Steffen Seibert vom Dienstag, sie nehme die Einschätzung der britischen Regierung zur Frage einer russischen Verantwortung für den Anschlag "außerordentlich ernst".

Es liege nunmehr an Russland, "rasche Antworten auf die berechtigten Fragen der britischen Regierung zu geben und der Aufforderung nach vollständiger und umgehender Offenlegung des einschlägigen Chemiewaffenprogramms gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OVCW) zu folgen".

Die britische Regierung sieht in dem Giftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal und dessen Tochter die Handschrift Russlands und fordert von Moskau ultimativ eine Erklärung dazu. (dpa)