Der Schulbetrieb in Deutschland soll am 4. Mai beginnend mit den Abschlussklassen, den Klassen, die im kommenden Jahr Prüfungen ablegen und den obersten Grundschulklassen wieder aufgenommen werden. Anstehende Prüfungen sind bereits vorher möglich. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwoch verständigt. Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) soll bis zum 29. April ein Konzept vorlegen, „wie der Unterricht unter besonderen Hygiene- und Schutzmaßnahmen, insbesondere unter Berücksichtigung des Abstandsgebots durch reduzierte Lerngruppengrößen, insgesamt wieder aufgenommen werden kann“.

Dabei solle neben dem Unterricht auch das Pausengeschehen und der Schulbusbetrieb mit in den Blick genommen werden. „Jede Schule braucht einen Hygieneplan.“ Die Schulträger seien aufgerufen, die hygienischen Voraussetzungen vor Ort zu schaffen und dauerhaft sicherzustellen.

Großveranstaltungen werden wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August grundsätzlich untersagt - auch Fußballspiele. Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen durch die Länder getroffen werden. Betroffen davon ist auch das Windjammer-Festival Sail in Bremerhaven, das im August geplant ist. Die CDU in Bremerhaven hatte bereits vor Bekanntwerden der Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen eine Absage der Sail gefordert. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte gab die Absage der Sail am Abend in einer Pressekonferenz bekannt.

Ab 4. Mai soll wieder Leben in die Klassenräume einziehen. Zumindest soll ab dann der Schulbetrieb der höheren Jahrgänge wieder beginnen (Symbolbild). (Julian Stratenschulte)

Im Kampf gegen das Coronavirus empfehlen Bund und Länder zudem das Tragen von Alltagsmasken im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel "dringend", wie Bundeskanzlerin Merkel am Abend in einer Pressekonferenz sagte. Eine generelle bundesweite Maskenpflicht soll es aber zunächst nicht geben.

Die geltenden Kontaktbeschränkungen für die Menschen in Deutschland sollen zudem grundsätzlich bis mindestens 3. Mai verlängert werden.

Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern sollen unter Auflagen bereits ab kommendem Montag wieder öffnen dürfen. "Allerdings mit guten Konzepten", insbesondere hinsichtlich der Hygienemaßnahmen, so Merkel. Dies gilt unabhängig von der Verkaufsfläche auch für Kfz-Händler, Fahrradhändler und Buchhandlungen.

Merkel: Vorsicht ist das Gebot, nicht Übermut

Es dürfe jetzt kein "falsches Vorpreschen" geben, sagte Merkel weiter. "Wir müssen äußerste Vorsicht walten lassen." Bund und Länder würden sich weiter alle 14 Tage beraten, am 30. April das nächste Mal, kündigte die Bundeskanzlerin an. "Es wird jetzt ganz davon abhängen, wie entwickeln sich die Infektionszahlen." Merkel appellierte an die Bevölkerung, die geltenden Kontaktbeschränkungen weiter einzuhalten und den Empfehlungen zu folgen. Die Infektionskurve "ist flacher geworden", aber "wir halten uns in einem ganz kleinen Spielraum auf". Es sei eine fragile Situation, "in der Vorsicht das Gebot ist und nicht Übermut".

Söder: Haben Corona besser im Griff als andere Länder

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sprach von einer verantwortungsvollen Diskussion der Länderchefs mit der Kanzlerin. "Wir können schon sagen, dass wir Corona besser im Griff haben, als andere Länder." Bund und Länder würden weiter auf Vorsicht setzen, so Söder. "Deutschland hat eine gemeinschaftliche Philosophie." Im Großen und Ganzen seien sich die Länder mit dem Bund einig über die Strategie, und die heißt Vorsicht." Merkel sprach gar von einer Einigung, in die einem föderalen Staat wie Deutschland "fast an ein Wunder grenzt".

Hamburgs Bürgermeister Tschentscher sprach von einer "dosierten" Lockerung der Anti-Corona-Maßnahmen. "Wir dürfen nicht in einzelnen Bereichen zu viel riskieren und damit den Gesamterfolg in Frage stellen." Deutschland werde noch über Monate mit Einschränkungen leben müssen.

