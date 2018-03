Antisemitismus habe in Deutschland nichts verloren, sagte Merkel auf dem DCU-Parteitag am Montag. (dpa)

CDU-Chefin Angela Merkel hat judenfeindlicher Hetze und Ausländerhass in Deutschland den Kampf angesagt. "Diejenigen, die mit ihrem platten und oft hasserfüllten Parolen durchs Land ziehen, werden auf unseren entschlossenen Widerstand treffen", sagte die Kanzlerin am Montag beim CDU-Parteitag in Berlin.

"Es macht für mich keinen Unterschied, ob antisemitische Hetze zum Beispiel von muslimischen Einwanderern kommt, ob aus der AfD oder von Linksaußen." Antisemitismus habe in diesem Land nichts verloren, sagte Merkel. "Den Antisemiten, die nichts verstanden haben, denen werden wir, wo immer wir ihnen begegnen, die Stirn bieten." Dies gelte auch für Ausländerhass, rechtsextreme und linksextreme Gewalt.

Die Delegierten stimmen am frühen Nachmittag über die Annahme des Koalitionsvertrags von Union und SPD ab. Ein neues schwarz-rotes Bündnis hängt dann noch vom Ausgang des laufenden SPD-Mitgliederentscheides ab. (dpa)