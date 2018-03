Bundeskanzlerin Angela Merkel am Rednerpult beim 30. Parteitag der Christlich Demokratischen Union Deutschlands. (dpa)

In den Koalitionsverhandlungen mit der SPD habe die Union hart gerungen, sagte die Kanzlerin beim CDU-Parteitag am Montag in der Bundeshauptstadt. "Wir mussten Kompromisse eingehen, aber wir haben auch viel durchgesetzt." Merkel hob ein Paket zur Unterstützung von Familien und höhere Ausgaben für Bildung und Forschung hervor, wofür die CDU auch im Wahlkampf geworben habe. Der "Irrweg" einer von der SPD geforderten Bürgerversicherung sei verhindert worden.

Mit dem Regierungsprogramm sollten auch Konsequenzen aus den Verlusten der Union bei der Bundestagswahl gezogen werden, sagte Merkel. Die Einbußen führte sie darauf zurück, dass es trotz der guten Lage des Landes "ein Unbehagen" in der Bevölkerung gebe. Dies betreffe den Glauben an die Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen in Zusammenhang mit der Flüchtlingskrise, die Digitalisierung aller Lebensbereiche und internationale Unsicherheit.

Kampf gegen Ausländerfeindlichkeit und Populismus

Klare Worte fand Merkel, als sie auf judendfeindliche Hetze und Ausländerhass zu sprechen kam. "Diejenigen, die mit ihrem platten und oft hasserfüllten Parolen durchs Land ziehen, werden auf unseren entschlossenen Widerstand treffen", sagte die Kanzlerin. "Es macht für mich keinen Unterschied, ob antisemitische Hetze zum Beispiel von muslimischen Einwanderern kommt, ob aus der AfD oder von Linksaußen." Antisemitismus habe in diesem Land nichts verloren, sagte Merkel. "Den Antisemiten, die nichts verstanden haben, denen werden wir, wo immer wir ihnen begegnen, die Stirn bieten." Dies gelte auch für Ausländerhass, rechtsextreme und linksextreme Gewalt.

Aus der historischen Wahlniederlage bei der Bundestagswahl will Merkel Kraft für die Partei schöpfen. "Die Verluste spornen uns an, die richtigen Antworten auf Sorgen und Unzufriedenheiten zu geben." Das Ergebnis entspreche nicht den Ansprüchen der CDU, obwohl man stärkste Kraft geworden sei.

"Wir alle haben gekämpft und wir alle waren enttäuscht", sagte Merkel. Man werde aber einen Regierungsauftrag nicht einfach vor die Füße der Wähler werfen, nur weil man sich ein besseres Ergebnis gewünscht habe. Die CDU wolle Vertrauen zurückgewinnen. Die Partei wäre nicht die CDU, wenn sie sich in ein Jammertal zurückziehen würde.

Merkel warb bei ihrer Partei für einen klaren Regierungsauftrag. Der CDU-Parteitag habe einen „klaren Auftrag“, sagte sie. Die CDU wolle ihren Beitrag zur Bildung einer stabilen und handlungsfähigen Bundesregierung leisten. Die Erwartungshaltung der Menschen in Deutschland sei klar, sagte Merkel.

Die CDU will außerdem wichtige Weichen für die Partei stellen. Die bisherige saarländische Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer soll zur neuen Generalsekretärin gewählt werden. Es gehe auch um eine programmatische Erneuerung, sagte Merkel.

Sie lobte den Erfolg von Annegret Kramp-Karrenbauer bei der Landtagswahl im Saarland zum Start ins Wahljahr 2017. "Das war ein echter Knaller, ein Knaller mit Signalwirkung", sagte sie unter großem Beifall der Delegierten zum unerwarteten damaligen Sieg der saarländischen Regierungschefin. Kramp-Karrenbauer habe sich vom Hype um den damaligen SPD-Kanzlerkandidaten und Parteichef Martin Schulz nicht beirren lassen und gekämpft "gegen die rot-rot-grünen Blütenträume".

Merkel will wieder Ostbeauftragten einsetzen

Außerdem sagte Merkel, bei einer Neuauflage der großen Koalition wolle sie wieder einen Ostbeauftragten einsetzen. Die Position solle weiter beim Wirtschaftsministerium angesiedelt sein, hieß es am Montag in CDU-Kreisen. Zuvor hatte die "Mitteldeutsche Zeitung" darüber berichtet.

Das Amt hatte zuletzt die Parlamentarische Staatssekretärin beim Wirtschaftsministerium, die SPD-Politikerin Iris Gleicke, inne. Es wurde in den vergangenen Monaten wiederholt infrage gestellt. In der CDU gab es aber auch Irritationen darüber, dass sich auf Merkels Ministerliste für ein schwarz-rotes Kabinett keine Ostdeutschen finden.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sagte der Zeitung mit Blick auf die Koalitionsvereinbarung von Union und SPD: "Wir werden die sehr guten inhaltlichen Einigungen auch personell gut umsetzen können."

Nach Merkels Rede wollten die Delegierten etwa zwei Stunden über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen mit der SPD debattieren, bevor über die Vereinbarung abgestimmt werden sollte. Es wird eine breite Zustimmung erwartet. Anschließend soll die Saar-Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer als Nachfolgerin von Peter Tauber zur neuen Generalsekretärin gewählt werden.(dpa)