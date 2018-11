Erste CDU-Regionalkonferenz mit den Kandidaten für den CDU-Vorsitz: Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz (l.), Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn gehen zum Podium. (Carsten Rehder/dpa)

Die erste von bundesweit acht CDU-Regionalkonferenzen, auf denen sich Bewerber für den Parteivorsitz präsentieren, hat am Donnerstagabend in Lübeck begonnen. Unter großem Applaus von mehr als 700 Parteimitglieder zogen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz und Gesundheitsminister Jens Spahn in die Gollan Kulturwerft, ein Veranstaltungszentrum, ein.

Zur Begrüßung sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, die CDU verspüre eine Aufbruchstimmung. Er hoffe auf einen fairen Wettbewerb. "Wer immer von euch am Ende gewinnt, wir brauchen euch am Ende alle." Andere Parteien beneideten die CDU um diese Kandidaten.

Im Laufe des Abends sollten sich die drei Kandidaten in je zehnminütigen Beiträgen vorstellen. Im Anschluss war eine Fragerunde für die Parteimitglieder vorgesehen. Über den CDU-Vorsitz entscheidet ein Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg. (dpa)