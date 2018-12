Alle Entwicklungen im Liveblog

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Merkel-Nachfolge: Stichwahl zwischen Kramp-Karrenbauer und Merz

Showdown in Hamburg: Wer tritt in die Fußstapfen von Angela Merkel an der CDU-Spitze? Das wird sich in einem zweiten Wahlgang entscheiden. Alles Wissenswerte in unserem Liveblog.