Nun wird wieder sondiert. Was kann eigentlich dabei herauskommen? Der Bundeskanzlerin wird nachgesagt, die Dinge stets vom Ende her zu denken. Das unterbleibt hier offenbar völlig. Das Ziel, eine Koalition der Wahlverlierer zu bilden, kann weder für die beteiligten Parteien noch für das Land erstrebenswert sein. Es wäre ein Bündnis, das niemand gewollt hat, das nur aus Verzweiflung zusammenfindet und von dem keine neuen Impulse zu erwarten sind. Die sogenannte Große Koalition, die so groß gar nicht mehr ist, hat immerhin acht der vergangenen zwölf Jahren regiert, Überraschungen sind ausgeschlossen. Sie erschiene schon vom ersten Tag an müde und ausgelaugt. Da die SPD mitregierte, nähme die AfD die Rolle der Oppositionsführerin ein. „Wir werden die Regierung vor uns hertreiben“, hatte deren heutiger Fraktionschef Alexander Gauland am Wahlabend gesagt. Nie wäre das leichter für die AfD als mit einer saft- und kraftlosen Koalition als Gegner. „Wir werden dieses Land verändern“ – auch dieser Satz von ihm hätte Chancen, wahr zu werden.

Obendrein müsste sich die Koalition doch auch intern ständig heftig zerlegen, wenn ihre führenden Protagonisten nur ansatzweise ernst meinen, was sie da in den letzten Wochen rausgehauen haben. Zwischen der „konservativen Revolution“, die Alexander Dobrindt von der CSU fordert, und den Einlassungen von Andrea Nahles aus der SPD („...in die Fresse!“) liegen nicht nur atmosphärisch Welten. Dabei war am Wahlabend eine zentrale Frage längt geklärt. Martin Schulz, der gescheiterte Spitzenkandidat der SPD, hatte den Gang in die Opposition angekündigt und diese Richtungsentscheidung auch lange verteidigen können. Sie war richtig, für die Partei, für das Land. Dass die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition zu nichts führten, war nicht Schuld der SPD. Natürlich stand und steht sie in der Pflicht, zur politischen Stabilität beizutragen. Aber muss sie deswegen regieren?

Minderheitsregierung wäre besser als Koalition der Mutlosigkeit

So sehr, wie sich CDU/CSU und Grüne in diesen ersten Sondierungen nahegekommen sind, atmosphärisch und politisch, liegt doch ihr Bündnis auf der Hand. Dafür bedarf es nicht der FDP als Koalitionspartner, sondern der fallweisen Unterstützung der SPD. Eine schwarz-grüne Minderheitsregierung müsste Mehrheiten für ihre Politik zusammenbringen, aber warum sollte das nicht gehen? Viele ihrer Vorhaben sollten auch auf Zustimmung der SPD stoßen können, von Klimaschutz über Digitalisierung und Infrastruktur bis zur Außen- und Sicherheitspolitik. Im Sozialen und bei den Finanzen könnte die SPD wiederum andere Akzente fordern und wohl auch durchsetzen.

Wenn man vom Ende her denkt, passt eine schwarz-grüne Minderheitsregierung in die Zeit. Denn sie könnte für wenigstens ein bisschen Aufbruch sorgen, durchaus in dem Wissen, dass die Ära von Angela Merkel zu Ende geht. Und die SPD könnte sich in der Opposition erholen und zu neuer Kraft finden. Bei der nächsten Bundestagswahl gäbe es dann erkennbare Alternativen: Schwarz-Grün könnte so sehr überzeugt haben, dass es dann auch für die Mehrheit reicht. Oder die SPD könnte so gut Oppositionsarbeit gemacht haben, dass sie die stärkste Fraktion und den Bundeskanzler – Sigmar Gabriel? – stellt.

Es wäre eine spannende Bundestagswahl; die Bürger hätten eine Wahl. Mag sein, dass eine schwarz-grüne Minderheitsregierung sogar eine ganze Legislaturperiode durchstünde. Wahrscheinlicher ist, dass es schon nach ein, zwei Jahren Neuwahlen gäbe. Aber das wäre viel besser als die Koalition der Mutlosigkeit, die bei der Sondierung im besten Fall herauskommen kann. Und es wäre auch besser als Neuwahlen in wenigen Monaten, wenn die Wähler nur ihrem Frust über die da oben noch mehr Wucht verleihen können.

Die staatspolitische Verantwortung der SPD besteht nicht darin zu regieren, sondern Stabilität zu ermöglichen und die Opposition zu führen. Die staatspolitische Verantwortung von Angela Merkel besteht darin, eine einigermaßen stabile Regierung zu bilden, auch wenn ihre persönliche politische Zukunft begrenzt sein muss. Ihre Art des Regierens oder vielmehr Moderierens hat sich erschöpft, so wie sich das System Helmut Kohl nach 16 Jahren Kanzlerschaft erschöpft hatte. Es ist ein Ausdruck von Schwäche, auch von Feigheit, dass sie sich noch einmal in eine Große Koalition retten will. Vielleicht zöge sie so mit ihrem einstigen politischen Ziehvater an Regierungsjahren gleich, aber sie hinterließe eine angeschlagene Demokratie. Ob es schon zu spät ist, das zu verhindern?