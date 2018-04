Kein deutsches Blut für fremde Interessen! Dieser Satz findet sich auf der Internetseite „Der III. Weg“, einer Initiative „nationalrevolutionärer Antikapitalisten“. Sie warnt die Bundesregierung vor dem Einsatz deutscher Militärjets zur Unterstützung der internationalen Anti-IS-Koalition. „Kein deutsches Blut für fremde Interessen!“ – diese Parole schmückte 1993 auch einen Antrag der rechtsextremen DVU in der Bremischen Bürgerschaft. Gewarnt wurde vor einem deutschen Beitrag zur UN-Mission im kriegszerstörten Jugoslawien. Obwohl sich fast das gesamte Parlament um ihn bemühte, war ein linkes grünes Fraktionsmitglied nicht davon abzubringen, dem Antrag der DVU zuzustimmen. Einige Zeit später trat dieser Abgeordnete der Linkspartei bei.

Im Bundestag erklärte nun der Abgeordnete Alexander Neu (Linke), die Anti-IS-Koalition in Syrien sei für USA nur ein Vorwand, um Assad zu beseitigen. Aber diesmal sei das Washingtoner Drehbuch für den Sturz einer Regierung nicht aufgegangen. In der Tat: Russlands Waffenbruderschaft mit dem Schlächter Assad hat diesen an der Macht gehalten. Giftgaseinsätze inbegriffen. Neu erntete kräftigen Beifall aus den Reihen der AfD.

Im Februar reisten Landtagsabgeordnete der AfD auf die annektierte Krim. Sie äußerten ihre Genugtuung, dass die Halbinsel „wieder daheim in Russland“ sei. Wären die AfD-Abgeordneten noch eine Etappe weitergereist, hätten sie auf den Spuren ihrer linken Kollegen Wolfgang Gehrke und Andrej Huonko wandeln können. Die beiden unternahmen eine Reise in den von Russland und seinen Vasallen besetzten Donbass.

Alles nur Zufall? Wo die Linke den „Kampf gegen den Imperialismus“ ausruft und damit die USA und die Nato meint, ist die Rechte nicht weit. Wo Desinformation und gezielte Nebelkerzen die Gewaltakte des Kremls verdecken sollen, assistieren AfD und Linke: beim Abschuss der malaysischen Passagiermaschine über der Ukraine durch eine russische Flugabwehrrakete, bei der Vergiftung des Ex-Agenten Skripal und dessen Tochter, die dem Muster des Mordes an dem Geheimdienst-Dissidenten Litwinenko folgte, und bei der Legitimierung des Schlächters Assad.

Die dahinterstehende Logik ist schlicht und konsequent: Wenn der Feind im Westen steht, so steht der Freund im Osten. In dieser verqueren Logik ist der Wunsch der Ukraine, sich nach Westen zu orientieren, ein faschistischer Aufstand wie einst in Ungarn 1956 oder Prag 1968. Entsprechend werden der Zusammenhalt in der EU und die Nato bekämpft und Russland zum Opfer der „Einkreisung“ durch den Westen erklärt. Der gemeinsame Feind macht den Kreml zum gemeinsamen Freund – das verbindet die Querfront von links nach rechts.

Zur Person

Unsere Gastautorin

war von 1983 bis 2017 mit Unterbrechungen Bremer Bundestagsabgeordnete. In der Grünen-Fraktion war sie Sprecherin für Osteuropa-Politik. Heute leitet sie mit ihrem Mann Ralf Fücks das Zentrum Liberale Moderne.