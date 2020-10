Mike Pence und seine Frau Karen bei der Stimmabgabe. (Michael Conroy)

Trump wählte Mike Pence im Juli 2016 als seinen Vize-Kandidaten aus, entgegen aller Erwartungen zogen beide im Januar 2017 ins Weiße Haus ein. Während Trump damals ein Polit-Neuling war, hatte Pence bereits jede Menge Erfahrung: Sechs Mal wurde er von den Wählern in seinem Heimat-Bundesstaat Indiana ins Repräsentantenhaus in Washington gewählt, wo er von 2001 bis 2013 saß. Danach wurde er Gouverneur Indianas. Pence unterscheidet sich auch im Auftreten von Trump: Der US-Präsident kann aufbrausend und launisch sein, sein Stellvertreter wirkt dagegen stets gefasst.

Vor allem ist der 61-jährige Vize mit dem Silberhaar absolut loyal. Wenn er in Anwesenheit Trumps spricht, leitet er seine Sätze häufig mit den Worten „Dank ihrer Führung, Herr Präsident...“ ein. Besonders ins Rampenlicht geriet Pence in der Pandemie, als Trump ihm die Leitung der Coronavirus-Task-Force im Weißen Haus zuwies. Deren Arbeit wurde allerdings von Trump selber unterlaufen - der Präsident hat die Gefahr durch das Virus immer wieder kleingeredet.

„Christ, Konservativer, Republikaner“

Der Republikaner Pence ist Jurist, das ist eine der wenigen Dinge, die er mit seiner Kontrahentin auf der demokratischen Seite - Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris - gemein hat. Nach seinem Studium der Rechtswissenschaften in Indiana arbeitete Pence als Anwalt, er moderierte außerdem eine eigene Radioshow. Mit seiner Ehefrau Karen Pence ist er seit 35 Jahren verheiratet, beide sind streng religiös. Das Ehepaar hat drei Kinder.

Zur wichtigen Wählergruppe der evangelikalen Christen ist Pence eine entscheidende Brücke. Pence sagte einst über sich selber, er sei „Christ, Konservativer und Republikaner - und das in dieser Reihenfolge“. Das Weiße Haus beschreibt seinen Glauben als „die treibende Kraft in seinem Leben“. Aus diesem Glauben leitet sich für Pence fast alles ab. Er ist ein erbitterter Abtreibungsgegner. In die Kritik geriet er auch mit seiner Haltung zur Homosexualität. Ein Aktivistenverband verlieh Pence den Titel „Schwulenfeind 2016“.