Militante Palästinenser erklären Ende der Gewalt in Gaza

Die Gewalt im Nahen Osten eskalierte in der Nacht erneut. Als Reaktion auf Beschuss aus dem Küstengebiet griff die israelische Luftwaffe in der Nacht Ziele der radikalislamischen Hamas an. Nun verkündeten militante Palästinenser eine Ende der aktuellen Gewalt.