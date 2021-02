Arbeiter laden nach einem Raketenangriff zerborstenes Schaufensterglas auf einen Lastwagen. Nach einem Raketenangriff auf die nordirakische Stadt Erbil wächst die Sorge vor weiterer Gewalt in der Region. (Salar Salim/DPA)

Schüsse, Bomben und Raketen in Irak-Kurdistan: In der nördlichen Provinz Dohuk bombardiert die Türkei Stellungen der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK; in Suleimania, im Osten, eröffnen bewaffnete Männer das Feuer auf ein Parteibüro der KDP (Kurdisch Demokratische Partei); und in Erbil, im Westen, werden Raketen auf den Flughafen abgefeuert. Dies alles passiert innerhalb weniger Tage und beunruhigt die gut fünf Millionen Einwohner der kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak ungemein. Denn anders als in Bagdad und anderen Provinzen des Landes ist Irak-Kurdistan weitgehend von Terror verschont geblieben und galt lange als sicherer Hafen im ansonsten blutigen Zweistromland. Doch nun scheint die Sonderstellung zu Ende zu sein und die irakische Realität auch im kurdischen Norden Einzug zu halten.

Ein Toter, mehrere Verletzte

Am Montagabend wurden mehrere Katjuscha-Raketen in Richtung Flughafen der Kurdenmetropole Erbil abgeschossen. Zwei landeten auch dort, andere flogen über das Ziel hinaus und richteten in einem Wohnviertel erheblichen Schaden an. Das chinesische Konsulat, ein Tiermarkt und Häuser im Bezirk Bakhtiari, wo es schicke Wohngebäude und viele Geschäfte gibt, wurden getroffen. Ein Geschäftsmann wurde getötet, und fünf Menschen erlitten Verletzungen. Am Flughafen wurde ein US-Soldat verletzt. Während Kurdistans Anti-Terror-Einheit von 14 Raketen ausgeht, sprechen die „Wächter der Blutbrigaden“, die sich zu dem Anschlag bekannt haben, von 24 abgefeuerten Katjuschas, die das amerikanische CRAM, ein Raketenabwehrsystem, umgangen hätten. Ziel sei die US-Militärbasis Al Harir gewesen, etwa 60 Kilometer nordöstlich von Erbil. Hinter dem blutrünstigen Namen der Attentäter verbergen sich Milizionäre, die sich von größeren Einheiten lösen und eine einzige Aktion verabreden. Danach lösen sie sich wieder auf, der Name verschwindet, und die Sicherheitskräfte haben es schwer, die Verfolgung aufzunehmen.

„Der Raketenangriff auf Erbil ist Teil des Konflikts zwischen dem Iran und den USA“, sagt Jaafar Iminki, Mitglied des Politbüros der KDP im kurdischen Fernsehen Rudaw. Er sieht die Botschaft des Angriffs als eindeutig auf die USA bezogen. Aber auch die kurdische Regionalregierung sei davon betroffen, da sie die Amerikaner als ihre Verbündeten betrachte. Im September hatte es den ersten derartigen Anschlag gegeben, auch gegen den Flughafen in Erbil, der einen militärischen Teil aufweist, den die US-Truppen nutzen. Seit der Ermordung des iranischen Generals und Kommandeurs der von Teheran entsandten Auslandsbrigaden Al Kuds, Ghassem Soleimani, im Januar 2020 durch einen US-Drohnenangriff hat es immer wieder Angriffe von Iran-hörigen Milizen im Irak gegeben. Beispielsweise in Bagdad auf die US-Botschaft oder andere von Amerikanern genutzte Militärbasen im Land.

Luftangriff auf irakischem Territorium werden immer häufiger

Im Norden der Kurdengebiete hingegen sind die Türken präsent. Tagelang schon bombardiert die türkische Armee aus der Luft Stellungen der ihr verhassten und als Terrororganisation eingestuften kurdischen PKK. Die Luftangriffe auf irakischem Territorium werden immer häufiger. Zuweilen marschieren sogar türkische Soldaten in grenznahe Gebiete, wo sie PKK-Mitglieder vermuten. Zurzeit sollen über 40 Flugzeuge an der Operation beteiligt sein, die schon fast eine Woche dauert. Dabei sollten auch türkische Soldaten befreit werden, die die PKK gefangen hielt. Das türkische Militär fand 13 Leichen in einer Höhle in der Region Gara, etwa 80 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt. Unter den Toten waren auch Soldaten und Polizisten, die die PKK bereits 2015 und 2016 verschleppt hatte. Anzeichen sprechen dafür, dass die Getöteten durch einen Kopfschuss umgebracht wurden. Die PKK weist das zurück und erklärt, sie seien durch Luftangriffe des türkischen Militärs und Gefechte ums Leben gekommen.

Die Reaktion des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyep Erdogan ist entsprechend. Landesweit haben die Sicherheitskräfte am Montag zugeschlagen. Bei einem Großeinsatz in 40 Städten der Türkei nahmen sie 718 Menschen fest. Die Polizei habe zahlreiche Waffen, Dokumente und Dateien beschlagnahmt, erklärte das Innenministerium. Den Festgenommenen werden Verbindungen zur PKK vorgeworfen, unter ihnen sind auch Provinz- und Bezirksvorsitzende der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP.