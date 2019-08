Der Einsatz von Pestiziden ist für Honigbienen und den besonders bedrohten Wildbienen gefährlich. (Peter Steffen/dpa)

Julia Klöckner liebt markige Sprüche. „Was der Biene schadet, muss vom Markt!“ tönte die Agrarministerin letztes Jahr. Damit schrieb sie sich das längst überfällige EU-weite Freiland-Verbot für drei Bienenkiller-Insektizide ungerührt auf die eigenen Fahnen, als es sich nicht länger verhindern ließ. Zuvor hatten sie selbst und ihr Vorgänger Schmidt diesen wichtigen Schritt jahrelang nach Kräften ausgebremst.

Das Teilverbot dieser drei Neonikotinoide basiert auf den Bienenschutz-Leitlinien der EU. Dieses neue Risikobewertungsverfahren berücksichtigt erstmals auch chronische, nicht direkt tödliche Auswirkungen, etwa auf das Orientierungsvermögen. Und das nicht nur bei Honigbienen, sondern auch bei den besonders bedrohten Wildbienen.

Sind Europas Bienen jetzt also gerettet? Leider nicht. Die Anwendung der Bienen-Leitlinien war nur ein einmaliger Ausnahme-Testfall. Pestizid-Hersteller wie Bayer verhindern seit Jahren erfolgreich mit massivem Lobbying die allgemeinverbindliche Anwendung dieses wichtigen Regelwerks. Soeben haben die EU-Staaten hinter verschlossen Türen auch mit Deutschlands gewichtiger Stimme beschlossen, die Bienen-Leitlinien nochmals zu „überarbeiten“.

Genau wie es Bayer und Co. gefordert hatten, um ungestört weiter hohe Millionenumsätze mit ihren Pestiziden erzielen zu können. Agrarministerin Klöckner behauptet indes, dieses Geschenk an die Konzerne diene der „schnellstmöglichen Anpassung der Risikobewertung an den aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik“. Tatsächlich wird wirksamer Bienenschutz damit jahrelang verzögert, obwohl die Leitlinien schon seit 2013 fertig auf dem Tisch liegen.

Klöckners Bienen-Show ist reiner Etikettenschwindel

In der Praxis bedeutet es, dass andere bienengiftige Neonikotinoide weiterhin eingesetzt werden dürfen. Es werden sogar Nachfolgegifte mit ähnlicher Wirkung wie die drei letztes Jahr verbotenen Stoffe neu zugelassen, die die Hersteller wohlweislich nicht mehr „Neonikotinoide“ nennen. Julia Klöckners Bienen-Show ist also reiner Etikettenschwindel.

Doch immer weniger Menschen lassen sich täuschen. Bienen-Volksbegehren und Unterschriftenaktionen erfahren enorme Unterstützung. Die Grüne Bundestagsfraktion hat beantragt, die Bienen-Leitlinien unverzüglich anzuwenden. Mit der erfolgreichen Petition „Pestizidkontrolle – Zum Schutz von Mensch und Biene“ muss sich der Bundestag im September in einer öffentlichen Anhörung befassen. Julia Klöckner wird dann die Frage beantworten müssen, ob ihr wahres Motto nicht vielmehr lautet: „Was der Biene schadet, wird zugelassen“.

Zur Person

Unser Gastautor ist Diplom-Agraringenieur, sitzt seit 2011 im Bundestag für die Grünen und ist Sprecher seiner Fraktion für Gentechnik- und Bioökonomiepolitik sowie für Waldpolitik.