Zweifelsohne ist der “Phase 1 Deal” eine positive Nachricht. Schließlich wird der erste Teil der Einigung im seit rund zwei Jahren anhaltenden Handelsstreit die zwei größten Volkswirtschaften der Welt zumindest kurzfristig befrieden. Dennoch wird die Freude über den Deal nicht lange anhalten. Zum einen bleibt ein fahler Beigeschmack darüber, dass Washington den Chinesen direkt diktieren möchte, welche Waren sie abzukaufen haben. Sollte sich Peking ab einen gewissen Zeitpunkt nicht mehr daran halten, wird dies den Vereinigten Staaten einen geeigneten Vorwand liefern, China erneut mit Sanktionen zu belegen. “Phase 1” ist ein brüchiger Frieden.

Ob es zu einer zweiten Phase bei der Einigung kommt, ist bislang völlig unklar. In China glaubt keiner der Parteikader daran, dass die Amerikaner mittelfristig in ihrer Wirtschaftspolitik gegen die Konkurrenz aus Fernost einen sanfteren Kurs einschlagen. Schließlich geht es knallhart um Hegemonialbestrebungen zweier Weltmächte in einer zunehmend multipolaren Rangordnung. Der Konflikt wird durch die teilweise Einigung zwischen Donald Trump und Xi Jinping nur vertagt, nicht aber gelöst.