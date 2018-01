Aus Sicht der „Kirche in Not“ ein Stein gewordenes Schreckgespenst: Zentralmoschee in Köln. (Christoph Hardt, action press)

Mit einem Faltblatt zum Islam sorgt die päpstliche Stiftung „Kirche in Not“ für Irritationen – auch bei einigen katholischen Gemeinden in Deutschland. Nicht selten liegen die Broschüren der von Experten als rechtskonservativ eingestuften Organisation in den Schriftenständen von Pfarrgemeinden aus.

Als päpstliche Stiftung untersteht die „Aid to the Church in Need“ (ACN), wie sie international heißt, direkt dem Vatikan. Dort hat die Organisation, die sich nach eigenen Angaben für den Schutz von Christen in aller Welt einsetzt, auch ihren Sitz. Papst Benedikt XVI war es, der das Hilfswerk 2011 zur Stiftung erhob. „,Kirche in Not‘ ist nicht der katholischen Kirche in Deutschland unterstellt, aber als päpstliche Stiftung dem Vatikan und damit der höchsten Instanz der katholischen Kirche“, bestätigt die Pressestelle der Deutschen Bischofskonferenz. Darüber hinausgehend äußert man sich bei der katholischen Kirche nur zögerlich zu dem Hilfswerk. „Ich vermute, dass die Organisation in unserem Bistum keine große Rolle spielt. Eher im Süden Deutschlands“, wagt Hermann Haarmann, Pressesprecher des Bistums Osnabrück, zu dem das Dekanat Bremen gehört, den Versuch der Einordnung.

Die vor allem gegen den Islam gerichtete Tendenz der Organisation, die hierzulande ihren Sitz in München hat, tritt in einem Faltblatt zutage, das über die eigene Internetseite erhältlich ist. Mit diesem versucht die „Kirche in Not“ vor allem eines: Ein möglichst stereotypes Bild der Religion der Muslime zu zeichnen, das die gängigsten Vorurteile in der Gesellschaft bestätigt.

Eher polemisch als differenziert

„Es handelt sich eindeutig um ein Missions-Pamphlet“, kritisiert Gritt Klinkhammer, Professorin für Religionswissenschaft an der Universität Bremen. Aussagen wie „Dieser Glaubenskrieg soll geführt werden, bis die ganze Welt den Islam angenommen hat“ als Erläuterung zum Dschihad, dem „Heiligen Krieg“, lesen sich als Warnung vor dem Islam, der andere Weltanschauungen verdrängen wolle. In der Glaubenspraxis aber hat der Dschihad eine spirituelle Bedeutung, wie Klinkhammer erklärt. „Es ist kein Kampf gegen Ungläubige. Der große Dschihad kann als ‚Anstrengung im Glauben‘ übersetzt werden. Es geht darum, fromm zu sein und ethisch zu handeln.“

Die „Kirche in Not“ baut den Islam als Schreckgespenst auf – martialisch, seine Schlüsselfigur Mohammed als skrupellosen Eroberer. „Kaum achtzig Jahre nach Mohammeds Tod hatten die arabischen Heere unter den ‚Kalifen‘ (Nachfolger Mohammeds) den von Anfang an auf Eroberung ausgerichteten Islam weit in die umliegenden, vorwiegend christlichen Länder getragen“, heißt es dort. Auch das sei eine eher polemische als differenzierte Aussage, moniert Klinkhammer, deren Schwerpunkt die Islam-Forschung ist. „Der Islam ist in seiner Entstehung nicht mit dem Schwert verbreitet worden. Es gab Landeroberungen, aber die Menschen wurden nicht genötigt, ihren Glauben abzulegen.“

Ziel der "Kirche in Not" ist die Neuevangelisierung

Erschienen ist das Faltblatt zum Islam in der Reihe „Glaubens-Kompass“, die die Stiftung unter anderem zu Themen wie Taufe, Homosexualität und Ökumene herausgibt. Die Faltblätter, die nach eigenen Angaben teilweise in hoher Stückzahl von Pfarrgemeinden angefragt werden, sollen „Wissen über den christlichen Glauben und insbesondere über das christliche Gottesbild vermitteln“, erklärt die „Kirche in Not Deutschland“. Der „Kompass zum Islam“ arbeitet sich aber vor allem an den Unterschieden zwischen Christentum und Islam ab – wobei die Rolle des Islams in der Publikation allein darin besteht, die Vorzüge des Christentums zu betonen.

Die Stiftung rechtfertigt das so: „Die zentralen Aspekte des christlichen Gottesbildes werden vom Islam abgelehnt und verneint: insbesondere die Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth, der Glaube an einen dreifaltigen Gott, der Tod Jesu am Kreuz, die Erlösung von Sünde und Tod durch den Kreuzestod Jesu.“

Mehr zum Thema Papst beklagt „Kriegsstürme“ der Welt Franziskus zählt bei seiner Weihnachtsbotschaft einen Krieg nach dem anderen auf. Er sieht sogar ... mehr »

Das erklärte Ziel der Organisation, die nach eigenen Angaben in 140 Ländern tätig ist, ist die „Neuevangelisierung“, die Stärkung des christlichen Glaubens dort, wo die Säkularisierung um sich greift. „Kirche in Not“ macht kein Geheimnis daraus, missionarisch tätig zu sein.

Passt nicht zum offiziellen Kurs der katholischen Kirche

„Ich habe den Eindruck, der Kompass richtet sich an Menschen, die sehr überzeugt sind von den Argumenten gegen den Islam. Es wird apologetisch argumentiert: Das Christentum wird als die nur schöne, wahre und echte Religion dargestellt, während der Islam die Rolle des nur Bösen und Schlechten erhält“– so ordnet Klinkhammer das Schriftstück ein.

Ein Signal, das nicht zum offiziellen Kurs der katholischen Kirche zu passen scheint. „Gerade angesichts der heutigen Spannungen brauchen wir nicht weniger, sondern mehr Dialog. Nur so nämlich kann erreicht werden, dass beide Religionen nicht Teil der internationalen Probleme sind, sondern Teil von deren Lösung“, äußerte sich etwa Limburgs Bischof Georg Bätzing bei der jüngsten Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz zum Verhältnis von Islam und Christentum.

Auch in Bremen zeigt man sich gesprächsbereit. „Der interreligiöse Dialog spielt für die katholische Kirche in Bremen seit vielen Jahren eine große Rolle“, betont Martina Höhns, Pressesprecherin des katholischen Gemeindeverbands in Bremen. Sie nennt das wiederkehrende Friedensgebet der Religionen im Rathaus, das vom Arbeitskreis „Religionen beten“ veranstaltet wird, als gelungenes Beispiel der Zusammenarbeit.