Beratungsstellen in Bremen berichten auch von rechtswidrigen Arbeitsverträgen in der Pflegebranche. (Oliver Berg /dpa)

Ob schlechte Bezahlung oder eine unzumutbare Unterbringung: Solche Verhältnisse sind aus Sicht der Pflegebranche nicht nur in der Fleischindustrie ein Problem. Der Bundesverband der Betreuungsdienste spricht von prekären Arbeitsbedingungen für Betreuungskräfte aus Osteuropa in Privathaushalten. Meist gebe es hier keine Arbeitsverträge. Experten und Beratungsstellen aus Bremen sehen ebenfalls Probleme in den Arbeitsverhältnissen von Pflegekräften aus dem Ausland – und weisen auf fehlende Kontrollen hin.

Der Vorstandssprecher der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege Bremen (LAG), Arnold Knigge, bestätigt die Kritik des Verbands. Es gebe zwar Kräfte, die legal in den Haushalten beschäftigt seien und sich alle drei Monate mit Kolleginnen abwechselten. Grundlage der Arbeitsverhältnisse seien Vereinbarungen zwischen Deutschland und den Heimatländern – wie etwa Polen. Daneben gebe es aber Pflegekräfte, die hier teils rund um die Uhr und illegal im Einsatz seien. Solche Fälle seien ihm bekannt. „Dort schaut keiner hin. Das ist sicher auch in Bremen ein Problem. Es entzieht sich jeder Kontrolle und Aufsicht“, äußert sich Knigge. Die Beratungsstelle für mobile Beschäftigte und Opfer von Arbeitsausbeutung in Bremen und Bremerhaven kümmert sich um Betroffene.

Mehr zum Thema Kommentar zur privaten Pflege Außer Kontrolle Prekäre Arbeitsbedingungen für Menschen aus Osteuropa gibt es auch in der privaten Pflege: Das ist ... mehr »

Eine Mitarbeiterin berichtet, dass zwar alle Pflegerinnen, die mit ihr sprachen, einen Arbeitsvertrag gehabt hätten, doch oft einen rechtswidrigen. Die Beraterin sieht besonders den 24-Stunden-Dienst kritisch: Die Pflegekräfte hätten kaum Zeit zur Erholung, sondern seien immer auf Abruf. Diese meist sehr belastende Arbeit werde außerdem oft nicht vergütet. „Ich hatte schon Pflegekräfte, die kurz vor dem Nervenzusammenbruch standen.“ Gerade Frauen aus Osteuropa und den Balkanstaaten seien von solchen Arbeitsverhältnissen betroffen, die angesichts der Situation in ihren Heimatländern dennoch ein verlockendes Angebot seien. Überhaupt gebe es in der Pflege besonders viele Fälle von Ausbeutung.

Das System würde zusammenbrechen

Im Gespräch mit der „Rheinischen Post“ zog Thomas Eisenreich, der Geschäftsführer des Bundesverbands der Betreuungsdienste, einen Vergleich mit den ins Visier geratenen Schlachtbetrieben: „In der Branche der sogenannten selbstorganisierten 24-Stunden-Pflegekräfte haben wir oftmals genauso prekäre Arbeitsbedingungen und Beschäftigungsverhältnisse wie in der Fleischindustrie, in der Landwirtschaft oder auf dem Bau.“ Die Politik scheue sich jedoch davor, wirksam gegen Missstände vorzugehen, weil es sonst für den Staat teuer werde. „Sie sollte sich aber sehr bewusst sein, dass das System ohne die osteuropäischen Betreuungskräfte in Deutschland zusammenbrechen würde“, sagte Eisenreich. Der Verbandsvertreter, der für die Home Instead Seniorenbetreuung mit Sitz in Köln arbeitet, fordert für Pflegebedürftige mehr Leistungen aus der Pflegekasse.

Ein Systemzusammenbruch? Dieser Aussage stimmt Hannelore Bitter-Wirtz, Beraterin des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) der Landesgruppe Bremen/Bremerhaven, so nicht zu: „Die pflegerische Versorgung wird in keinem Fall ohne osteuropäische Kräfte in der privaten Betreuung zusammenbrechen.“ Professionelle Dienste könnten die Versorgung übernehmen. Problematisch seien aus Sicht des BPA aber tatsächlich die prekären Arbeitsbedingungen, häufig einer Schwarzarbeit sehr ähnlich, sowie die „völlig fehlenden Kontrollmöglichkeiten“.

Dagegen gebe es für professionelle Träger verbindliche Rahmenbedingungen und regelmäßig geprüfte Qualitätsstandards. Insgesamt werden nach Angaben des Sozialressorts in Bremen etwa 23.000 Pflegebedürftige zu Hause versorgt und damit 80 Prozent der Pflegebedürftigen. In Pflegeheimen mit vollstationärer Dauer- oder Kurzzeitpflege befinden sich rund 6000 Menschen. Im Gegensatz zu den Einrichtungen fehlt bei privat gepflegten Menschen aber die Aufsicht. Es gibt laut Bernd Schneider, Sprecher des Ressorts, nicht die gesetzlichen Möglichkeiten dafür: „Das verfassungsmäßige Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung gilt natürlich auch für die Wohn- und Betreuungsaufsicht.“ Diese habe daher keinen Einblick in die privaten Pflegeverhältnisse.

Was tun? Arnold Knigge von der LAG hält es für notwendig, dass Betroffenen und Angehörigen mit guten Angeboten besser geholfen wird. Außerdem müsse mit Vorurteilen aufgeräumt werden. Sicher gebe es schwarze Schafe in der Pflege: „keine Frage“. Grundsätzlich böten Einrichtungen aber sehr qualifizierte und intensive Pflege an. Gerade bei einem höheren Pflegebedarf sei die Pflege in einer Einrichtung „aus unserer Sicht die bessere Alternative“. Wichtig sei in Bremen darüber hinaus, das Angebot an Kurzzeitpflege deutlich zu erhöhen. Angehörige bekämen dadurch konkret Hilfe zur Entlastung.