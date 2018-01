Martin Schulz musste beim Parteitag um das Ergebnis der Abstimmung bangen. (dpa)

In was für einer Welt leben die Sozialdemokraten eigentlich? Da ringen sie sich mit Ach und Krach zu einem Votum für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen mit der Union durch, zerpflücken aber gleichzeitig mit selbstzerstörerischer Leidenschaft ein Sondierungspapier, dessen Inhalt SPD-Chef Martin Schulz seinen Genossen immer wieder und auch in Bonn noch als „hervorragend“ angepriesen hatte. Damit verkaufen sie ihr Sondierungsergebnis unter Wert. Gleichzeitig verkennen sie ihre desolate Lage. Die sowohl bei Groko-Gegnern wie Befürwortern allgegenwärtige Angst vor Neuwahlen spricht Bände.

Mit dem Bonner Votum im Rücken jedenfalls hat die SPD-Spitze um Martin Schulz nun alle Chancen, sich flankiert von politischen Erfolgen in der Regierungsarbeit endlich mutiger und erkennbarer zu präsentieren. Statt mit dem Rücken zur Wand und womöglich sogar mit einer neuen Parteiführung einen neuen Wahlkampf führen zu müssen, kann sie zeigen, dass sich auch unter Verzicht auf die Durchsetzung von Maximalfor­derungen sinnvolle Politik machen lässt.

Und eines ist auch klar: Nicht nur für die SPD war dies eine schicksalhafte Abstimmung, bei der Union hat man ebenfalls nervös nach Bonn geschaut – schließlich ist eine erneute Große Koalition für Angela Merkel und Horst Seehofer nach dem Scheitern von Jamaika der letzte Rettungsanker. Da geht also noch etwas in den Koalitionsverhandlungen, auch wenn sich die Union sicherlich nicht erpressen lassen wird. Und wenn es der SPD-Basis auch dann nicht reicht, können die 450.000 Mitglieder immer noch den Stab über die Groko brechen.