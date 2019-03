In der Bremer Bürgerschaft liegt der Frauenanteil bei aktuell 36 Prozent. Die Grünen wollen diesen Anteil künftig mit einem Parité-Gesetz steigern. (A3609 Daniel Karmann)

Über die Notwendigkeit einer Frauenquote für Parlamente wird in diesen Tagen viel diskutiert. Darüber, dass es einer Reform des Wahlrechts bedarf, um die Tatsache zu ändern, dass Frauen selbst 100 Jahre nach Einführung ihres Wahlrechts viel seltener gewählt werden. Manch einer sieht im Zuge dieser Diskussion den passenden Zeitpunkt gekommen für weitere Quoten: für Menschen mit Migrationshintergrund, für Nicht-Akademiker, für junge Leute unter 35 Jahren, für Muslime, für Atheisten oder, oder.

Eine solche Diskussion führt momentan jedoch zu weit. Natürlich ließe sich das Grundgesetz ändern, sodass dies nicht mehr nur die Gleichstellung von Frauen und Männern zusichert, sondern auch die anderer Gruppen. Natürlich ist es wichtig, dass die Parteien darauf hin arbeiten, dass die Vielfältigkeit der Gesellschaft in den Parlamenten abgebildet ist. Dort sitzen zu wenige Menschen nicht-weißer Hautfarbe, Handwerker oder Junge. Feste Quoten für jede dieser Gruppen wären aber dennoch falsch.

Sie würden die Zersplitterung der Gesellschaft vorantreiben. Abgeordneten stünde auf die Stirn geschrieben, für welche Gruppe sie ihr Mandat erhalten haben. Es erforderte von allen Politikern die unmögliche und wenig sinnvolle Entscheidung: Welche meiner vielen Identitäten ist die, die mich am meisten prägt? Bin ich in erster Linie Muslim oder Akademiker? Wer sich nicht in vorgegebene Schubladen einordnen kann oder will, hätte ein Problem.

Quoten können Gefahren bergen

Wie gefährlich eine solche festgeschriebene Fragmentierung der Gesellschaft ist, zeigt das Beispiel Libanon. Der kleine Staat am Mittelmeer treibt die Quotierung auf die Spitze. In dem religiös sehr diversen Land ist das politische System streng quotiert. Jeder Parlamentssitz steht für eine Konfession, selbst in öffentlichen Behörden, am Flughafen und in der Zentralbank werden Jobs nach einem religiösen Schlüssel vergeben. Das lähmt, spaltet und frustriert. Die politischen Vertreter werden von ihrer eigenen Kohorte gewählt, Korruption und Klientelismus sind immens. Dazu darf es im Einwanderungsland Deutschland nicht kommen. Diversität darf nicht Vereinzelung bedeuten.

Ob es ohne Quoten klappt, alle gleichberechtigt am politischen Prozess zu beteiligen? Ein Argument für die Frauenquote ist schließlich, dass es ohne sie nicht funktioniert hat. Es ist wahrscheinlich, dass die Diskussion über Quoten für nicht-Weiße oder Junge in zehn bis zwanzig Jahren, wenn Einwanderung und demografischer Wandel unsere Gesellschaft noch stärker geprägt haben, unausweichlich wird. Gut möglich, dass man dann neu diskutieren muss. Derzeit könnten Quoten für Muslime oder Schwarze Öl ins Feuer der Rechtspopulisten gießen. Selbst einige Unionspolitiker weigern sich ja noch, von Deutschland als Einwanderungsland zu sprechen.