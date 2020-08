Manche in der SPD sehen Kevin Kühnert als Hoffnungsträger für eine Zeit nach Olaf Scholz. (Britta Pedersen /dpa-Zentralbild /dpa)

Kevin Kühnert hat seinen vorzeitigen Ausstieg bei den Jusos begründet: „Weil politische Ämter nicht zur Trophäensammlung werden sollten.“ Naja, das ist schon ein bisschen kurios. Denn der Juso-Chef legt sein Amt im November nieder, weil er in den Bundestag will. Nach dem Chefposten bei der Nachwuchstruppe und dem SPD-Vizevorsitz soll nun ein Bundestagsmandat die dritte Trophäe werden. „Die Welt“ analysierte messerscharf: Kühnert begann wie viele vor ihm als Radikaler und „wird irgendwann irgendwo in der Ministerialbürokratie enden“. Nee, so bescheiden ist der Mann nicht. Er möchte vielmehr seine linke Denke stärker in die Fraktion einbringen – und dabei am liebsten gleich die deutsche Sozialdemokratie runderneuern.

Kühnert geht den klassischen Weg eines Juso-Funktionärs. Und in der Tat gelang einigen früheren Spitzen-Jusos eine steile Karriere. Heidemarie Wiczorek-Zeul saß gleich elf Jahre im Bundeskabinett, Rudolf Scharping und Andrea Nahles führte der Weg auf den SPD-Chefposten, Gerhard Schröder schaffte es sogar bis ins Kanzleramt. Legendär: „Ich will hier rein“, wusste Schröder schon zu Juso-Zeiten – und rüttelte nach einer Kneipentour am Zaun des Bonner Kanzleramts.

Enormes politisches Talent hat Kühnert in seinen annähernd drei Jahren als Vorsitzender bewiesen. Aus den theorieverliebten Jusos hat er einen Machtfaktor geschmiedet. Anfang 2018 – die Option Jamaika-Koalition war gerade gescheitert und die SPD quälte sich mit dem Gedanken an eine Große Koalition – machte der Berliner als eloquenter Kopf der „#NoGroko“-Kampagne auf sich aufmerksam.

Als Andrea Nahles ihren Platz an der Parteispitze räumte, gelang ihm das Kunststück, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans als Doppelspitze zu installieren. Damit schickte er Olaf Scholz ins Tal der Tränen. Kühnert besitzt Mut und Machtinstinkt, was nicht bei allen gut ankommt. SPD-Urgestein Gesine Schwan etwa sieht den 31-Jährigen als jemand, der „ohne allzu viel Rücksicht vorgeht, wenn es sich um Macht handelt“.

Nette Worte über Scholz

Zuletzt war es ruhig um Kühnert. Die Doppelrolle als Juso-Chef und Vize konnte nicht lange tragen. Zu unterschiedlich sind beide Ämter definiert. Das erklärt den Rücktritt – wie auch den Wandel der Rhetorik. Kühnert schwimmt mit auf der kleinen Corona-Welle der SPD. Er verliert sogar nette Worte über Scholz. Auch der Minister findet den Kevin plötzlich ganz prima: „Ein engagierter Politiker, der richtig viel kann.“

Manche in der SPD sehen Kühnert als Hoffnungsträger für eine Zeit nach Scholz – sollte der sich in den Verliererreigen der Kanzlerkandidaten Steinmeier, Steinbrück und Schulz einreihen. Der Noch-Juso-Chef wohnt übrigens im Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg. Von dort ist es nicht weit zum Kanzleramt. Vielleicht wird Kühnert ja auch mal heimlich am Zaun rütteln.