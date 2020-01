Einen wichtigen – aber auch längst überfälligen – Schritt hat zuletzt der Bundestag gemacht, indem er die europäische Präferenz beschlossen hat. Im Grunde heißt das: Wenn die deutsche Regierung Satelliten ins All bringen will, muss sie dazu auf europäische Raketen zurückgreifen. (S Martin / Arianespace Cnes/Csg)

Wer wissen will, welche Macht Bilder haben, der muss sich nur das Ergebnis der Esa-Ministerratskonferenz von Ende November anschauen. 14,4 Milliarden Euro – dieses Rekordbudget haben die Mitgliedstaaten der Europäischen Weltraumagentur bewilligt. Das ist viel Geld für die Raumfahrt und wirkt wie ein panischer Reflex, denn allein in diesem Jahr sind chinesische, indische und israelische Sonden zum Mond geflogen und haben spektakuläre Bilder geliefert. Und die Europäer? Die sind so weit von einer Mondlandung entfernt, wie der Mond von der Erde. Die Missionen der anderen Staaten dürften daher ein Schock gewesen sein. Einer, der gezeigt hat: Europa muss jetzt was tun.

Öffentlich würde diese Zusammenhänge kaum einer zugeben. Da ist von der „Vorreiterrolle“ die Rede und davon, dass man zufrieden und glücklich mit der aktuellen Situation sei. Wer sich aber mit Vertretern der europäischen Industrie unterhält, der bekommt schnell ein Bild davon, wie groß die Sorge ist, die Führungsposition zu verlieren und von anderen Staaten überholt zu werden.

So lässt sich das Rekordergebnis der Esa-Konferenz interpretieren. Natürlich hatte auch die Industrie ihren Anteil, die schon früh Stimmung gemacht hat. Bei jeder Gelegenheit wurde für die Raumfahrt geworben. Eine Kampagne hier, eine Veranstaltung da. Und immer wurden die Vorteile der Raumfahrt betont. Die sind auch tatsächlich nicht von der Hand zu weisen; Raketen und Satelliten haben mittlerweile eine immens wichtige Bedeutung für das Leben auf der Erde; moderne Gesellschaften funktionieren nicht mehr ohne sie.

Auch deswegen ist es allzu verständlich, dass gerade Deutschland zum größten Beitragszahler der Esa geworden ist. 3,3 Milliarden Euro fließen in den nächsten Jahren in den Topf für gemeinsame Projekte; fast 23 Prozent des Gesamtetats der Weltraumbehörde. Das ist aber nicht ganz uneigennützig. Die Esa funktioniert nach dem Prinzip des Geo-Returns. Die Summe, die Deutschland gibt, kommt in Form von Aufträgen für die heimischen Unternehmen auch wieder zurück.

Auch kleine und mittelständische Unternehmen mit einzubeziehen

Im aktuellen Fall dürften sich vor allem die großen Firmen freuen: Airbus, Ariane Group und OHB. Sie sind schon für etliche Projekte vorgesehen. Worauf die Politik nun achten sollte: Neben den großen Playern sollte die Chance genutzt werden, auch kleine und mittelständische Unternehmen an wichtigen Stellen mit einzubeziehen. Nicht umsonst werden sie häufig als Rückgrat der deutschen Wirtschaft bezeichnet – im Wachstumsmarkt Weltraum darf das nicht anders sein.

Einen wichtigen – aber auch längst überfälligen – Schritt hat zuletzt der Bundestag gemacht, indem er die europäische Präferenz beschlossen hat. Im Grunde heißt das: Wenn die deutsche Regierung Satelliten ins All bringen will, muss sie dazu auf europäische Raketen zurückgreifen. Der europäische Konzern Ariane Group hatte das seit Jahren gefordert – auch weil die Konkurrenz so leichtes Spiel hatte. Während SpaceX für Regierungsaufträge etwa 100 Millionen Dollar pro Start verlangen kann, bietet das Unternehmen seine Raketen in Europa für die Hälfte an. Andersherum vergibt die US-Regierung Staatsaufträge auch nur an Firmen aus den USA.

Bislang unerfüllt ist aber der Wunsch nach einem deutschen Weltraumgesetz geblieben. In einer Welt, in der immer mehr Unternehmen etwas mit dem Weltraum zu tun haben, Raketen bauen, Satelliten ins All schicken, soll es verbindliche Regeln liefern. Wer haftet, wenn ein Satellit eine andere Sonde im All beschädigt? Wie müssen Firmen sich versichern? Das sind wichtige Fragen, die beantwortet werden müssen. Bei der Raumfahrt kann es schnell mal um mehrere Millionen gehen. Wer dann nicht rechtlich abgesichert ist, überlegt sich zweimal, in welchem Land er investiert. Daher haben schon etliche andere Staaten eine eigene Weltraumgesetzgebung. Nur die Bundesrepublik eben nicht. Zwar steht ein Weltraumgesetz im Koalitionsvertrag – umgesetzt wurde dieses Vorhaben bislang aber noch nicht.

Dabei sollte Deutschland gerade jetzt die Grundlage für eine florierende Weltraumwirtschaft legen. Ansonsten könnten sich Firmen und Investoren umorientieren und in andere Staaten gehen, die bessere Bedingungen bieten. Deutschland darf diesen Zukunftsmarkt nicht verschlafen. Der Weltraum beeindruckt nicht nur durch unendliche Weiten, sondern auch durch unendliche Möglichkeiten. Dafür muss man aber auch bereit sein, die Erde zu verlassen – mit vollem Schub.