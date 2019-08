Brandenburgs AfD-Chef Andreas Kalbitz vor einem der umstrittenen Slogans seiner Partei. (HANSCHKE/REUTERS)

Die AfD geht ausgerechnet mit dem früheren SPD-Kanzler Willy Brandt in Brandenburg auf Stimmenfang. Ein Wahlplakat für die Landtagswahl am 1. September zeigt Brandts Gesicht, darunter sein Zitat: „Mehr Demokratie wagen“, mit dem Zusatz „Willy Brandt 1969“. 50 Jahre später verkündet die AfD nun auf diesem Plakat unter dem Slogan „AfD Wählen“: „Wir schreiben Geschichte!“ 1969 kam es zur sozial-liberalen Wende mit dem ersten SPD-Kanzler – in Brandenburg will nun Spitzenkandidat Andreas Kalbitz erster AfD-Ministerpräsident werden. Aber: Bisher will niemand mit den Rechtspopulisten koalieren, die CDU erwägt notfalls sogar ein Bündnis mit der Linkspartei – am wahrscheinlichsten scheint bisher die Option Rot-Rot-Grün.

Der langjährige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse ist entsetzt über diese Instrumentalisierung von Willy Brandt, dem Vorkämpfer für Frieden, Freiheit und einen gesellschaftlichen Ausgleich. „Die Berufung auf Willy Brandt ist ein grober Missbrauch und schlicht obszön“, sagte er im Gespräch mit dieser Zeitung. Thierse geht auch mit anderen Analogieversuchen der AfD scharf ins Gericht, etwa die Berufung auf die friedliche Revolution und die DDR-Bürgerrechtsbewegung, der Thierse angehört hat. So wirbt etwa die AfD in Brandenburg auf Plakaten unter dem Motto „Wende 2.0“ mit Slogans wie „Wir sind das Volk!“ oder „Vollende die Wende“ für sich. Viele Hoffnungen der Ostdeutschen in die „erste Wende“ hätten sich nicht erfüllt, so die AfD.

Das sei eine Verdrehung der Tatsachen, damals wollte man Grundrechte, Freiheit, Demokratie und Weltoffenheit, so Thierse. „Die Gleichsetzung der Bundesrepublik von heute mit der DDR von damals ist eine unglaubliche Verharmlosung der DDR.“ Die DDR sei ein unfreies Land gewesen, und die Bundesrepublik hingegen sei so frei, „dass die AfD in ihr wirken kann“. Thierse betonte, die Bürger sollten auf „solche Hetze, die auch noch von westdeutschen AfD-Funktionären inszeniert wird, nicht hereinfallen“. Die kommissarische SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig sagte: „Die Verlogenheit der AfD ist kaum zu überbieten.“ SPD-Vize Ralf Stegner warf der AfD auf Twitter „unverfrorene Kampagnen“ vor.