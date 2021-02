Im Gespräch: Jens Stoltenberg (l.), Nato-Generalsekretär, und Charles Michel, Präsident des Europäischen Rats. (Johanna Geron /dpa)

Es war der frühere US-Präsident Donald Trump, der zum Geburtshelfer einer neuen europäischen Sicherheitspolitik wurde. Nicht nur seine ständigen Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben, sondern vor allem sein Ruf nach mehr Eigenverantwortung der Europäischen Union für ihre Sicherheit stand am Anfang von Pesco, dem europäischen Pendant zur Nato. Beide Seiten beteuerten stets, nicht in Konkurrenz zueinanderzustehen und auch keine doppelten Kapazitäten aufzubauen. Das ist bisher gelungen.

Es wäre gut, wenn es so bliebe, denn die Gemeinschaft braucht zwar eine eigene Ausrichtung ihrer Verteidigungspolitik. Aber sie muss auch darauf achten, dass sich Waffensysteme, politische Instrumente und strategische Fähigkeiten ergänzen. Insofern passt der Zeitpunkt für die Ausarbeitung des „strategischen Kompasses“ der EU zum Reformprojekt der Nato, in dem die USA natürlich weiter eine dominante Rolle spielen, ohne wieder und wieder in die Rolle als Weltpolizist gedrängt zu werden.