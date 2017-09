Mehrere Bankkunden stiegen im Oktober 2016 über einen Rentner, der in der Filiale gestürzt und am Boden liegen geblieben war. Der 83-Jährige starb später im Krankenhaus. Das Essener Amtsgericht verurteilte drei der vier Kunden zu Geldstrafen. (dpa)

Sie haben weggeschaut, jene Kunden einer Bank, die vergangene Woche in Essen vor Gericht standen. Besser gesagt: Sie haben – womöglich absichtsvoll – nicht so genau hingeschaut, als vor ihnen ein in der Filiale zusammengebrochener Rentner hilflos auf dem Boden lag. Stumpf sind sie über ihn hinweggestiegen, um ihre Geschäfte zu erledigen – statt dem kollabierten Mann zu helfen oder sich auch nur nach seinem Wohlbefinden zu erkundigen.

Menschliche Regungen, wenigstens Hilfsbereitschaft oder gar Mitgefühl: Fehlanzeige. Abenteuerliche Erklärungen für ihre Ignoranz haben sie jetzt vor Gericht bemüht – eigenes Unwohlsein, Zeitnot, leidige Erfahrungen mit schlafenden Obdachlosen –, um ihr Nicht-Verhalten zu bemänteln, das ein Skandal ist. Ein gesellschaftlich inakzeptabler Skandal, der zu einer üblen Üblichkeit im Deutschland der Gegenwart zu werden droht.

Radfahrer filmt sterbenden Motorradfahrer

Kultur des Wegsehens, alternativ: Wegschau-Mentalität, lautet die von Hilflosigkeit zeugende Sprachformel, auf die Justiz und Medien solch einen verstörenden Sachverhalt bringen. Entlarvt wird das Unzureichende dieser Floskel durch einen strukturell vergleichbaren Vorfall, der einem pervertierten Hinschauen zuzuordnen ist: Als am vergangenen Sonntag nahe dem baden-württembergischen Heidenheim ein Motorradfahrer ins Schleudern geriet und erst gegen eine Leitplanke, dann gegen eine Straßenlaterne fuhr, hatte ein Radfahrer nichts Besseres zu tun, als den Unfallort und den sterbenden Mann mit seinem Smartphone zu filmen. Wohlgemerkt: vor dem Eintreffen der Rettungskräfte.

Menschliche Regungen, wenigstens Hilfsbereitschaft oder gar Mitgefühl: Fehlanzeige. Man darf gespannt sein auf die abenteuerlichen Erklärungen, die der morbide Gaffer für sein Verhalten veranschlagt – Beweissicherung? Nekrophilie? Facebook-Chronik-Bedürftigkeit? –, wenn er vor Gericht steht. Denn ihm droht jetzt ein Strafverfahren. Recht so! Denn das Unterlassen von Hilfeleistungen ist justiziabel.

Die beiden besagten Fälle bilden offenbar zwei Seiten einer Medaille (die freilich alles andere als rühmlich ist). Zusammengehalten werden sie durch eine Klammer, die im Zeichen entstellter Wahrnehmung steht, genauer: einer unheimlichen Form des Realitätsverlusts. Es scheint, als hätten die an den exemplarisch aufgeführten Vorfällen wahlweise als Wegseher oder Voyeur beteiligten Personen sozusagen übersehen – derealisiert, verdrängt, vergessen –, dass vor ihren Augen Menschen faktisch leiden und prompt Unterstützung brauchen.

Weder Weggucker noch Gaffer hätten sich in eine Gefahr begeben, hätten sie geholfen

Diese Ausfallerscheinungen führen zu einem vermeintlichen Paradox: dass man durch Passivität zum Täter werden kann. Eben dies ist passiert in der Bankfiliale in Essen und auf der Bundesstraße bei Heidenheim. Derlei muss geahndet werden. Tunlichst hart. Auf dass die entsprechenden Urteile all jenen abschreckend im Gedächtnis bleiben mögen, denen eine menschliche Kerntugend namens Empathie aus dem Blick gerückt ist.

Erschreckend an den genannten Fällen ist nicht zuletzt das factum brutum, dass es seitens der Unterlassungssünder nicht einmal der hierzulande oft beschworenen Zivilcourage bedurft hätte, um einen anständigen, lies: menschenwürdigen Umgang mit der jeweiligen Situation zu finden. Sowohl Weggucker als auch Gaffer hätten sich ihrerseits durch ein Engagement nicht in eine Gefahr begeben, wie sie beispielsweise jenen droht, die eine Schlägerei schlichten oder einen Übergriff abwenden wollen. Deshalb ist auch die gebetsmühlenartig bemühte Rede von der zunehmenden Verrohung der Gesellschaft unzutreffend.

Zu diagnostizieren (und zu beklagen) ist vielmehr ein epidemisch anmutendes Abstumpfen gegenüber Not, Leid, Bedürftigkeit. Dieses Defizit mag im Detail viele Gründe haben. Einige darunter sind allerdings besonders dazu angetan, die Verfassung eines Gemeinwesens zu beschädigen, dem wiederholt der Gemeinsinn abhanden zu kommen scheint: zunehmende Gleichgültigkeit durch exzessive Mediennutzung in Tateinheit mit einem verschobenen oder gar abgestorbenen Gespür für die Erfordernisse der Realität – bei gleichzeitigem Gieren nach Sensationen. So forderten Schaulustige Ende Juli in Baden-Baden einen suizidgefährdeten Mann wortreich dazu auf, von einem Hotelvordach zu springen. Mit von der zynischen Partie waren damals zahlreiche Gaffer, die dieses existenzielle Szenario mit ihren Smartphones filmten. Mitgefühl statt Abstumpfung lässt sich nicht erzwingen, aber fördern. Digitale Entgiftung kann helfen.