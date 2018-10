Europäische Gipfeltreffen folgen einer ganz eigenen Regie. In der Migrationsfrage wird die viel beschworene Solidarität in ihr Gegenteil verkehrt – und kommt nun als „flexible Solidarität“ wie eine Karikatur ihrer selbst daher. Wer keine Hilfesuchenden aufnimmt, soll seine Mitverantwortung eben anders zeigen können. Der eine integriert Flüchtlinge, der andere stellt ein größeres Kontingent für die EU-Grenzschutztruppe.

Diese Rosinenpickerei, die man im Falle der Briten energisch zurückweist, wird nicht dadurch besser, dass man sie selber praktiziert. Gerade bei der Migrationspolitik zeigt sich deutlich, wie die Gemeinschaft sich mit Mogelpackungen von einem Gipfel zum nächsten rettet. Im Juni war man begeistert von den Ausschiffungszentren für Flüchtlinge, die in der EU oder in Nordafrika errichtet werden könnten. Vor vier Wochen in Salzburg rettete man die Idee dadurch, dass man mit einem Taschenspielertrick Ägypten als potenziellen Partner für ein Abkommen aus dem Hut zauberte. Nun ist klar: Weder Kairo noch irgendein anderer Partner ist bereit, diese Zentren bei sich anzusiedeln. Also alles wieder auf Start.