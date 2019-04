Frankreichs Präsident Macron vor der durch ein Feuer schwer beschädigten Kathedrale Notre-Dame in Paris. (Philippe Wojazer/dpa)

Der Montagabend sollte eine Zäsur in Frankreich setzen, um die aufgebrachte Stimmung im Land nach Monaten der teilweise gewaltsamen Proteste der „Gelbwesten“ wieder zu beruhigen. Mit seiner Ansprache wollte Präsident Emmanuel Macron einen konstruktiven Weg in die Zukunft weisen, einen Neuanfang seiner Präsidentschaft lancieren und die soziale Krise hinter sich lassen, die ihn unter Druck setzte und alle Reformvorhaben blockierte. Es kam anders als gedacht. Macron musste seine Fernsehansprache absagen, weil die Kathedrale Notre-Dame brannte. Plötzlich interessierte sich niemand mehr für die Ankündigungen des Präsidenten.

Ein ganzes Bündel an Maßnahmen hatte Macron vorbereitet, darunter Steuersenkungen für die Mittelklasse, die Einführung von Volksbefragungen auf lokaler Ebene sowie die Abschaffung der Elitehochschule ENA, die er selbst besucht hatte. Und doch ist zu bezweifeln, ob sie wirklich den Volkszorn entscheidend besänftigt und die verlorene Einheit eines zerrissenen Landes wiederhergestellt hätten. Kann das nun infolge des erschütternden Dramas gelingen, das sich im Herzen der französischen Hauptstadt abgespielt hat?

So bitter die Zerstörungen der einzigartigen Kathedrale sind und so mühsam und kostspielig ihr Wiederaufbau wird – die Katastrophe ließ Frankreich innehalten und brachte die Menschen dazu, sich wieder mehr auf das zu besinnen, was sie eint, als auf das Trennende: eine gemeinsame Kultur und Geschichte. Zumindest für einen Moment; der hoffentlich noch ein wenig andauert.