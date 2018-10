Niels Högel, der mit einer schusssicheren Weste bekleidet ist, wird zum Gefangenentransporter geführt. (Hauke-Christian Dittrich)

Bei Oldenburg lassen sie nicht locker, das ist ein wichtiger Punkt, der wichtigste vielleicht, und darum wird Niels Högel immer wieder danach gefragt, vom Vorsitzenden Richter, den Rechtsanwälten der Nebenkläger, auch von dem Psychologen, der ihn begutachtet hat. Im Klinikum Oldenburg soll Högel 36 Menschen umgebracht haben, so steht es in der Anklage, die am Dienstag vor dem Oldenburger Landgericht verlesen wird. Für seine Zeit im Klinikum Delmenhorst legt ihm die Staatsanwaltschaft weitere 64 Morde zur Last. 100 Fälle sind es insgesamt, jene dabei noch nicht mitgerechnet, für die der 41-Jährige bereits zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.

Er hat die Taten gestanden, so weit er sich an sie erinnern kann, auch am Dienstag wieder, und rückt dabei mit einer Version heraus, die in dem Gerichtsverfahren vor vier Jahren, als Högel lebenslänglich bekam, noch nicht komplett war. Damals räumte er zwar ein, in Delmenhorst Patienten zu Tode gespritzt zu haben, stritt die Morde in Oldenburg aber ab. Warum? Das wollen sie wissen. Warum nicht alles auf den Tisch, wenn es für das Strafmaß ohnehin nicht mehr von Belang ist? Und wenn er zu Oldenburg geschwiegen hat, was ist dann von seiner aktuellen Aussage zu halten? „Was können wir Ihnen glauben?“, fragt das Gericht. Das ist entscheidend: Sagt Högel die Wahrheit oder spielt er ein Spiel?

Als der Angeklagte hereingeführt wird, senkt sich Stille über den Gerichtssaal. Die Spannung bei Zuhörern, Nebenklägern und Journalisten ist mit Händen zu greifen. Es beginnt ein Verfahren, das mit einiger Berechtigung als Jahrhundertprozess bezeichnet wird. Gegenstand ist die monströse Serie von Morden in zwei Krankenhäusern, dort, wo Menschen sich als Patienten den Ärzten und Pflegern mehr oder weniger ausliefern und darauf vertrauen, dass sie geschützt und bestenfalls auch geheilt werden. Was Högel getan hat und tun konnte, weil seine Kollegen nicht wachsam genug waren oder gar weggeschaut haben, erschüttert dieses Vertrauen. Das ist die noch tiefere Dimension dieses Falls.

Melanie Bitter, Pressesprecherin des Landgerichts, informiert in einer Pause die Journalisten. Der Medienauflauf war zum Prozessauftakt am Dienstag enorm. (Hauke-Christian Dittrich)

100 Tote, jeder einzelne Name, jedes Todesdatum hat Eingang in die 200 Seite starke Anklageschrift gefunden und wird jetzt von der Staatsanwaltschaft vorgetragen. Anderthalb Stunden, in denen Schicksale aufscheinen, und jedes Mal, nachdem ein Fall vorgetragen wurde, schieben die Ankläger diesen Satz hinterher: „Das Versterben nahm der Angeklagte zumindest billigend in Kauf.“ Högel ist während dieser Prozedur nur im Profil und von sehr weit weg zu sehen. Wegen der vielen Beteiligten hat das Landgericht einen 700 Quadratmeter großen Saal der Weser-Ems-Hallen gemietet, der bei der Fülle der Menschen kaum zu überblicken ist.

Wird Högel aussagen und sich den Fragen stellen? Davon hängt viel ab in dem Prozess, seine Dauer, die Erkenntnisse. Die Zuhörer machen den Rücken gerade und schärfen ihre Aufmerksamkeit, als der Moment gekommen ist. Ja, der Angeklagte sagt aus, und er ist während der Vernehmung zu sehen. Eine Kamera nimmt ihn auf, die Bilder werden auf zwei großen Leinwänden übertragen, die hoch oben am Kopfende des Saals hängen. Högel wirkt konzentriert, ruhig, fast gelassen. Er ist vorbereitet auf diesen Tag.

Sebastian Bührmann, der die Verhandlung vor der Schwurgerichtskammer leitet, kennt Högel seit zehn Jahren. Er hat ihn einmal verurteilt, zu siebeneinhalb Jahren, und noch einmal, als es wegen der getöteten Patienten schon nicht mehr um versuchten Totschlag und Mordversuch ging, sondern um vollendeten Mord. Bührmann erkannte auf lebenslange Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. „Ich habe Ihnen damals schon gesagt, wie wichtig es ist, dass man Ihnen glauben kann“, sagt der Richter zum Angeklagten, „im Schlimmen muss es Gewissheit geben, das ist wichtig für die Angehörigen der Opfer“.

Wegen der vielen Prozessbeteiligten und Zuhörer tagt das Oldenburger Landgericht in den Weser-Ems-Hallen. (DAVID HECKER)

Högel erklärt, was so richtig nicht zu erklären ist. „Das war kein taktisches Gelüge“, sagt er, „es war Scham, ich musste es selbst zulassen können.“ Bührmann versteht das nicht: „Warum haben Sie damals an dem Punkt dichtgemacht? Was spielt Scham noch für eine Rolle, wenn zu den 60 Toten 40 hinzukommen?“ Högel windet sich, er weiß nicht, wie er sich ausdrücken soll oder will nicht wirklich raus mit der Sprache: „Für mich war lange klar, dass ich in Oldenburg nichts getan habe, die Taten waren erfolgreich verpackt, sie lagen tief in der Schublade.“ Der Richter glaubt ihm nicht oder ist zumindest nicht überzeugt: „Kann jemand etwas von solchem Gewicht in seinem Hinterstübchen bewahren, ohne es zuzulassen?“

Zweifel kommen auch an Högels Vision auf, warum er als Krankenpfleger das Klinikum Oldenburg verlassen hat. Die Geschichte geht so: Högel bewirbt sich, wird genommen und fängt auf der Intensivstation an. Dort beginnt er, Patienten in die Krise zu spritzen, wie der Vorsitzende Richter es ausdrückt. Medikamente verabreichen, die zum Kollaps führen, um sich dann bei der Reanimation als Held hervorzutun – das ist das Muster der Taten. Högel spricht von „Imponiergehabe“. Nur dass eben längst nicht alle Patienten diese manchmal stundenlange Tortur überleben.

Högel fällt auf, es gibt Ungereimtheiten bei seiner Arbeit. Er wechselt in die Abteilung für Anästhesie, aus eigenem Antrieb, wie er behauptet: „Ich hatte Sorge, dass sie mir auf die Schliche kommen und wollte mich zurückziehen.“ In der Anästhesie will er während der ganzen Zeit nie an Patienten manipuliert haben. „Wirklich nicht?“, fragt Bührmann bei der Vernehmung am Dienstag. „Nein“, kommt postwendend zurück. Doch irgendetwas muss es gegeben haben, denn Högel wird von einem Tag zum anderen von seinem eigentlichen Dienst abgezogen.

Sebastian Bührmann leitet den Prozess. (Julian Stratenschulte)

Der Chefarzt seiner Abteilung will ihn nicht mehr bei den Patienten sehen. Er bietet dem Pfleger an, entweder im Hol- und Bringdienst zu arbeiten oder das Krankenhaus zu verlassen, mit drei Monatsgehältern und einem guten Zeugnis. Högel entschied sich zu gehen und bewarb sich mit eben diesem Zeugnis erfolgreich beim Klinikum Delmenhorst. Fatal für das Krankenhaus, das nichts ahnen konnte. Fatal für die Patienten, die dort Opfer wurden.

Wie es dazu kam, dass Högel in Delmenhorst anfing, ist bekannt. Trotzdem breitet sich im Saal Unglaube aus. Nicht zu fassen, dass die Oldenburger Klinik trotz aller Ahnungen und Verdachtsmomente nichts unternahm, sondern ihrem Angestellten sogar eine Empfehlung mit auf den Weg gab. Das Gericht wird sich auch damit auseinandersetzen. Ob mit einem Ergebnis, ist nach den Erläuterungen von Bührmann allerdings fraglich. „Wenn gegen die Zeugen ermittelt wird, können sie die Aussage verweigern“, sagt der Richter. Die Staatsanwaltschaft hat aus Högels früherer Umgebung Ärzte und Pfleger im Visier, teilweise ist bereits Anklage erhoben worden. Der Vorwurf: Totschlag durch Unterlassen.