Rolf Mützenich ist derzeit kommissarischer Vorsitzender der SPD-Fraktion im Bundestag. (Wolfgang Kumm/dpa)

Mehrere führende SPD-Politiker haben die Kandidatur von Rolf Mützenich als Fraktionsvorsitzender begrüßt. Als kommissarischer Fraktionschef habe Mützenich in den vergangenen Wochen souverän bewiesen, dass er dieses Amt in ausgezeichneter Weise fülle, sagte der kommissarische SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel am Freitag in Berlin. „Rolf Mützenich konnte sich mit seinem freundlichen und zugewandten Wesen nicht nur bei den Abgeordneten, sondern auch bei den Bürgerinnen und Bürgern großen Respekt erwerben, der längst nicht nur seiner außenpolitischen Expertise gilt“, sagte Schäfer-Gümbel.

Mützenich hatte in einem Brief an die Abgeordneten mitgeteilt, dass er sich im September zur Wahl stellen wolle. Der Außenpolitik-Experte hatte das Amt nach dem Rücktritt von Andrea Nahles kommissarisch übernommen.

Auch zwei Abgeordnete, die immer wieder als mögliche Anwärter für den Fraktionsvorsitz genannt worden waren, begrüßten Mützenichs Ankündigung. Der Chef der NRW-Landesgruppe, Achim Post, und der Sprecher der Parlamentarischen Linken, Matthias Miersch, versicherten Mützenich jeweils ihre „volle Unterstützung“. Post sagte, er sei sich sicher, „dass das in der Landesgruppe NRW und der gesamten SPD-Bundestagsfraktion genauso ist“. Seine Kandidatur sei ein Signal, „dass die Neuaufstellung der SPD Schritt für Schritt vorankommt“.

Miersch sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Rolf Mützenich genießt großes Vertrauen in der Fraktion.“ Seine Verlässlichkeit, sein Teamplay und seine klaren inhaltlichen Standpunkte habe er in den vergangenen Wochen unter Beweis gestellt. „Damit bringt er genau das mit, was die Fraktion und auch die Partei sich von ihrem Führungspersonal wünschen.“ Er könne auch auf breite Unterstützung der Parlamentarischen Linken zählen. Die Parlamentarische Linke ist der linke Flügel der SPD-Fraktion. (dpa)