Er hat eine historische Chance verspielt: Emmerson Mnangagwa (2. v. l), Präsident von Simbabwe. (Jerome Delay /dpa)

Es hätte der perfekte Neuanfang werden können. Vor zwei Jahren, im November 2017, erhielt Simbabwe eine zweite Chance. Damals waren zum Jubel Tausender Simbabwer die Panzer durch die Straßen der Hauptstadt Harare gerollt, um nach 37 Jahren den despotischen Staatsvater Robert Mugabe abzusetzen. Es war ein undemokratischer Regierungswechsel, aber nichtsdestotrotz eine seltene Chance, die Fehler der Vergangenheit ungeschehen zu machen. Heute genügt ein kurzer Blick in den Alltag der Simbabwer, um zu erkennen: Mugabes Erben haben diese Chance verspielt.

Simbabwe galt einst als der „Brotkorb Afrikas“. Nicht nur konnte das südafrikanische Land seinen eigenen Hunger stillen, die üppigen Felder erzeugten auch noch genügend Weizen und Mais für den Export. Heute schickt Simbabwe nur noch zwei Dinge in die Welt: den ewigen Exportschlager Tabak – und schlechte Nachrichten. So sorgte im November die UN-Sonderberichterstatterin für das Recht auf Nahrung, Hilal Elver, nach ihrer Erkundungsmission durch Simbabwe mit der neuesten Ernährungsstatistik für Aufsehen: 60 Prozent der Simbabwer seien derzeit von Hunger bedroht. Eine Zahl, die in den kommenden Wochen noch ansteigen werde. Lob verdient die UN-Vertreterin für ihre klare Ansage, die auf diplomatische Floskeln verzichtete. Sie nannte das Drama in Simbabwe eine „hausgemachte Hungerkrise“.

Nach einem zunächst guten Start in die Demokratie hatte Mugabe sein Land mit eiserner Hand heruntergewirtschaftet. Seine Landreformen, die Tausende weiße Farmer in die Flucht trieben, erfüllten weder ihren Zweck einer gerechteren Landverteilung, noch schafften sie es, die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Nach Mugabes Sturz versprach sein Nachfolger Emmerson Mnangagwa einen Neuanfang. Einziges Problem: Wer auf die gewohnten Mittel zurückgreift, schafft keinen gesellschaftlichen Aufbruch. In Simbabwes Fall sind diese Mittel ein katastrophaler Wirtschaftskurs und die Beschneidung von Grundrechten. Wie sein Vorgänger lässt auch Mnangagwa Kritiker verhaften und Proteste im Tränengas ersticken. Mit der Landeswährung spielt er unterdessen wie mit Monopoly-Geld.

Die Konsequenzen sind für alle Menschen spürbar. Die Bevölkerung hungert, weil es so gut wie keine Vorkehrungen gegen die aktuelle Dürre gibt. Notpakete erhalten in erster Linie die Unterstützer der Regierungspartei Zanu-PF. In den Städten, wo es Brot, Gemüse und Fleisch noch auf dem Markt zu kaufen gibt, sind diese aufgrund der Inflation für die meisten Simbabwer unerschwinglich. Wer sein Auto volltankt, zahlt in Harare bis zu einem Monatseinkommen. Darüber hinaus kommt es beinahe täglich zu Stromausfällen, die bis zu 20 Stunden dauern können. Das ist selbst gemessen an der Mugabe-Ära ein Rückschritt.

Das derzeit herrschende Elend wäre für viele Simbabwer eher verkraftbar, zeigten ihre Anführer aufrichtigen Willen, etwas daran zu ändern. Doch davon sind die Politiker derzeit weit entfernt. Das zeigte sich einmal mehr vor zwei Wochen, als sie das öffentliche Gesundheitssystem ins Chaos beförderten. Hunderte Fachärzte streikten. Sie demonstrierten einerseits gegen die Entlassung ihrer jüngeren Kollegen, die zuvor gestreikt hatten, und andererseits gegen die Arbeitsbedingungen in staatlichen Krankenhäusern, wo zuletzt sogar Handschuhe und Spritzen fehlten. Statt den Medizinern zuzuhören, drohte man auch ihnen mit Entlassung.

Und die Opposition? Auch sie bietet keine echte Alternative. Seit den Wahlen im vergangenen Jahr sieht sich ihr Anführer, Nelson Chamisa, als legitimer Staatschef an und weigert sich, mit dem offiziellen Wahlsieger in einen dringend nötigen Dialog zu treten. Aber Simbabwe läuft die Zeit davon. Vollkommen richtig schloss UN-Diplomatin Elver also von der Hungerkrise auf die innenpolitische Lage: „Weil Ernährungsunsicherheit und Misswirtschaft das Risiko von Bürgertumulten erhöhen, fordere ich von der Regierung, allen Parteien und der internationalen Gemeinschaft, diese Krise gemeinsam zu beenden, ehe sie in einen ausgewachsenen Konflikt übergeht.“

Noch legen die Simbabwer eine Zähheit an den Tag, von der man sich in Europa etwas abschauen könnte. Man erscheint zur Arbeit, selbst wenn der Großteil des Tageslohns schon für die Fahrtkosten draufgeht. Man harrt im stromlosen Zimmer aus – und hofft. So wie ein Bürgeraktivist in Harare, der vor wenigen Tagen erklärte: „Gäbe es keine Hoffnung auf Freiheit, wäre ich längst nicht mehr in diesem Land.“ Wie diese Hoffnung aber konkret aussehen könnte, ist derzeit vollkommen unklar.