Die Sozialdemokraten pochen auf einen Abgang Maaßens. (dpa/ Bernd von Jutrczenka)

Die Koalitionsspitzen sind am Dienstag im Kanzleramt in Berlin zusammengekommen, um über eine Lösung des Streits um den Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen zu beraten. Im Gespräch ist nach Angaben aus Koalitionskreisen eine Versetzung Maaßens ins Bundesinnenministerium. Entschieden ist aber offiziell noch nichts. Auch wer Maaßen in diesem Fall möglicherweise als Behördenleiter nachfolgen könnte, ist noch offen.

Vor Beginn des Krisengesprächs der Parteichefs hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und CSU-Chef Horst Seehofer unter vier Augen nach einer Kompromissformel gesucht. Dann stieß auch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hinzu. Die SPD will, dass Maaßen seinen Posten räumt. Sie wirft ihm vor, er habe sich mit Interview-Äußerungen über fremdenfeindliche Ausschreitungen in Chemnitz "zum Stichwortgeber für rechte Verschwörungstheoretiker gemacht". (dpa)