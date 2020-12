Alle Check-in-Spuren im Hafen von Dover waren am Montag gesperrt. (Steve Parsons / dpa)

Die Schlange der Lkw scheint nicht zu enden. Sie zieht sich kilometerweit und entlang der Klippen von Dover durch die englische Landschaft bis weit ins Landesinnere der Grafschaft Kent hinein. Lastwagen parken auf dem Seitenstreifen wie auch auf der Autobahn. Es herrscht das absolute Chaos im Königreich, das seit der Nacht auf Montag als Folge der Covid-19-Variante VUI2020/12/01 vom Festland abgeschnitten ist. Aufgrund der mutierten Form des Coronavirus hatte neben zahlreichen Ländern wie Deutschland, Österreich und Belgien auch Frankreich als Vorsichtsmaßnahme die Grenzen für Fähren, Züge und Flugzeuge dicht gemacht – der Hafen Dover und der Eurotunnel stellten daraufhin den Betrieb ein.

Es handelte sich um das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die wichtigste Verbindung der Insel mit dem europäischen Kontinent – sie macht 20 Prozent des Warenverkehrs aus – unterbrochen war. Die Situation wurde als „katastrophal“ beschrieben. Die britische Supermarkt-Kette Sainsbury’s warnte vor Lieferengpässen, sollte der Frachtverkehr weiterhin unterbrochen sein. „Wenn sich nichts ändert, werden in den kommenden Tagen Kopfsalat, einige Blattgemüse, Blumenkohl, Brokkoli und Zitrusfrüchte in den Regalen fehlen“, hieß es von Sainsbury’s. Etliche Spediteure auf dem Kontinent nämlich stoppten ihre Fahrer auf dem Weg nach Großbritannien aus Sorge, am Ende nicht mehr wieder zurückkehren zu können.

Bremer Spedition betroffen

Das ist gerade in dieser Zeit ein Problem. In wenigen Tagen ist Weihnachten. Phil Werning befürchtet, dass Mitarbeiter aus Polen, die für sein Bremer Unternehmen in Großbritannien unterwegs sind, vermutlich nicht alle zum Fest in der Heimat sein können. Denn die knapp 60 Fahrer kämen über Dover und Calais nicht mehr nach Hause zurück. „Das ist eine menschliche Katastrophe“, sagt der geschäftsführende Gesellschafter von der I.R.F. Bremen Spedition. Die Sperre trifft das Unternehmen, das ebenfalls einen Teil der Waren über Frankreich und Großbritannien lenkt: „Das merken wir deutlich. Im Moment geht es aber noch.“

Insgesamt fast 80 Prozent des Geschäfts der I.R.F. Bremen Spedition hängen am Handel mit Großbritannien. Das Unternehmen ist auf den Transport ins Königreich spezialisiert. 360 Auflieger für Lkw sind zwischen Norddeutschland und Großbritannien im Einsatz. Ein Großteil wird über die Fährverbindung Felixstowe-Rotterdam verschifft. Zum Glück gebe es auf den Fähren fest gebuchte Plätze für das Unternehmen, sagt der Geschäftsführer mit Blick auf die aktuelle Situation. Doch Phil Werning erwartet Auswirkungen der Einreiseverbote. „Natürlich wird es schwieriger werden. Wenn eine Route geschlossen ist, versuchen alle anderen, auszuweichen.“ Die Niederlande hätten zudem den Frachtverkehr über Rotterdam bisher weiter erlaubt, doch ebenfalls darüber diskutiert.

Nach einem Telefonat mit dem französischen Präsident Emmanuel Macron hofft der britische Premierminister Boris Johnson am Montagabend auf eine rasche Wiederaufnahme des Warenverkehrs mit dem Festland. Er sei hoffnungsvoll, dass das Problem „in den nächsten Stunden“ gelöst werden könne, sagte Johnson. „Es müsse sichergestellt werden, dass Lastwagen in beide Richtungen „covid-frei“ fahren könnten. Der Premier versuchte, die Bevölkerung zu beruhigen: „Die große Mehrheit von Lebensmitteln, Medikamenten und Versorgungsgütern erreichen uns wie immer.“ Der Lkw-Stau sei bereits deutlich reduziert worden.

Der britische Verkehrsminister Grant Shapps mühte sich sichtlich in Interviews auf allen Nachrichtenkanälen, die Bürger zu versichern und von Panikkäufen abzuhalten. Premierminister Boris Johnson berief ein Krisentreffen der Regierung ein, um zu klären, wie der Warenfluss gewährleistet werden kann. Das Pfund stürzte derweil ab. Für Verwunderung sorgte bei Beobachtern die Aussage von Shapps, dass die Maßnahmen der Franzosen, den Ärmelkanal zu blockieren, die britische Regierung „ziemlich überraschend“ getroffen habe.

Aus Sicht der Autobauer in Deutschland müssen möglichst bald wieder Waren ausgetauscht werden zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland. „Bauteile sind nicht ansteckend und werden gebraucht, damit die Produktion und Versorgung nicht zum Erliegen kommt“, warnte der Verband der Automobilindustrie (VDA). Die Unternehmen in der Industrie hätten meist nur einen Lagerbestand von wenigen Tagen, danach sei Stopp: „Das gefährdet Jobs und die Versorgung.“

Unternehmer Phil Werning beschäftigte am Montag besonders die Frage, ob und wie die Mitarbeiter aus Polen zum Fest doch noch nach Hause kommen können. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, sagte er. Und danach? Wie geht es weiter? Der Spediteur denkt über ein Szenario nach: Was passiert, wenn die aktuellen Verzögerungen dazu führen, dass Waren erst im nächsten Jahr die Grenze zwischen der EU und Großbritannien passieren werden? Dann bringe der Brexit höhere Transportkosten. „Die Gefahr besteht.“