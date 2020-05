Oliver Welke moderiert das Format "Heute-Show" im ZDF. Am ersten Maifeiertag wurde das Kamerateam der Sendung in Berlin angegriffen. (Sascha Baumann/ZDF/dpa)

Das Team der ZDF-Satiresendung „heute-show“ war am Maifeiertag bei Dreharbeiten für die am 8. Mai geplante Sendung bei einer Demonstration gegen die Corona-Regeln, an der auch Rechtspopulisten und Anhänger von Verschwörungstheorien teilnahmen, von Vermummten angegriffen worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sind die sechs nun Freigekommenen dem linken Spektrum zuzurechnen.

Bei dem Angriff wurden sechs der sieben Mitglieder des Dreh-Teams verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Alle haben die Klinik inzwischen wieder verlassen können, teilte das ZDF am Samstagabend mit. Es gehe ihnen den Umständen entsprechend gut. Reporter Abdelkarim blieb unverletzt.

Im Fall der Attacke auf das Kamerateam der ZDF ermittelt der Staatsschutz. Das sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Samstag im RBB-Inforadio. Zu weiteren Erkenntnissen, etwa dem politischen Hintergrund der Täter, wollte sie sich wegen der laufenden Ermittlungen zunächst nicht äußern. „Das war ein durchaus wirklich feiger Angriff“, sagte Slowik. (dpa)

++ Dieser Artikel wurde um 19.46 Uhr aktualisiert ++