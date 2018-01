Professor Ahmed Taez (links) und ein Kollege, die eine Wachtelfarm für die landwirtschaftliche Fakultät der Universität Tikrit wiederaufgebaut haben.

Links und rechts der Autobahn nach Tikrit sieht man gesprengte und zerschossene Häuser. Die Zerstörung ist niederschmetternd. Viele Dörfer sind auch Monate nach ihrer Befreiung noch unbewohnbar. Ganze Landstriche sind völlig verwaist. „Hier war überall Daesch“, sagt Taxifahrer Aseel. Gut 160 Kilometer sind es von Bagdad nach Tikrit, Saddam Husseins Heimatstadt und ehemalige Bastion seiner Macht. Von hier kamen die meisten Führungskader seines Regimes, hier rekrutierte er viele Offiziere und Generäle der Armee, hier fühlte sich der Diktator unter seinesgleichen. Tikrit war nach Mossul die zweite Großstadt, die Daesch im Blitzkrieg im Juni 2014 eroberte. Und Tikrit war die erste Stadt, die nach nur neun Monate Dschihadisten-Herrschaft wieder befreit wurde.

Eigentlich haben die Amerikaner das meiste Geld für den Wiederaufbau Iraks zugesagt, sind ihren Verpflichtungen aber nicht in vollem Umfang nachgekommen. So rückte Deutschland auf Platz eins der Geberländer. Je 500 Millionen Euro wurden in den letzten beiden Jahren in den Irak geschickt – eine unvorstellbare Summe. Und doch erscheint sie wie ein Tropfen auf den heißen Stein angesichts der enormen Schäden, die die dreijährige Herrschaft der Islamisten hinterließ.

Mahnmal neuester Geschichte: Die Moschee, die Saddam Hussein für seinen Vater bauen ließ, und die von den Schiitenmilizen bei der Befreiung Tikrits von der Terrormiliz Daesch zerstört wurde. (birgit svensson)

Rund drei Millionen Iraker auf der Flucht

Wohin die deutschen Millionen geflossen sind, versuchte eine Anfrage der Grünen-Fraktion im Bundestag zu ergründen. Es sei alles ausgegeben worden, informierte das Außenministerium und das Ministerium für Zusammenarbeit (BMZ), das den größten Anteil verwaltete. Das meiste Geld wurde für Binnenflüchtlinge ausgegeben, zum Aufbau der Lager und zur Betreuung. Rund drei Millionen Iraker seien innerhalb des Landes vor Daesch auf der Flucht gewesen, so die UN. Die Deutschen investierten ihr Geld vor allem in den Kurdengebieten, wo viele Flüchtlinge ankamen und viele Nichtregierungsorganisationen ansässig sind. Im Rest Iraks wurden nur wenige Projekte finanziert. Eines davon ist Tikrit.

Der siebte Kontrollpunkt nach der Hauptstadt verrät gleich, wer hier das Sagen hat: Saraja Salam, die sogenannte Friedensbrigade des Schiitenführers Mokhtada al-Sadr. Während von Bagdad bis hierher irakische Armee und Polizei gemeinsam die Fahrzeuge kontrollieren, wechselt nun die Farbe der Uniformen.

Tikrit: Für die Bundesregierung eine Erfolgsgeschichte

125 Kilometer nördlich der Hauptstadt liegt Samarra. Mit seinem goldenen Schrein und dem Spinalminarett ist die Stadt zum Sinnbild im Kampf gegen die Dschihadisten geworden. In Samarra prallten Sunniten und Schiiten aufeinander. Daesch bekam zum ersten Mal Gegenwehr von Schiitenmilizen. Bis dahin konnten die Dschihadisten im Juni 2014 weitgehend ungehindert ihren Blitzkrieg fortsetzen, bis der irakische Großajatollah Ali al-Sistani seine Anhänger zur Verteidigung religiöser Stätten aufrief. Danach formten sich unzählige Milizenverbände, die vom iranischen Generalmajor Qassem Soleimani befehligt wurden. Der übermächtige Kommandeur der Al-Quds-Einheit, einer Division der Iranischen Revolutionsgarde, galt lange Zeit als der eigentliche Herrscher über Bagdad. Soleimani verhinderte, dass Daesch die für Schiiten heilige Stadt erobern konnte und kommandierte von Samarra aus den Feldzug zur Rückeroberung von Tikrit.

Für die Bundesregierung ist Tikrit die Erfolgsgeschichte ihrer Irak-Hilfe schlechthin. Besonders in Kreisen der SPD wurde der Wiederaufbau Tikrits in den höchsten Tönen gelobt. „Wir bauen Tikrit wieder auf“, verlautete sogar in manchen SPD-Ortsverbänden. Der ehemalige Außenminister und jetzige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (SPD) lobte Tikrit als gelungenes Beispiel und Vorbild für weitere Städte, wie nach der Befreiung von Daesch vorgegangen werden könne.

Viele Bewohner zurückgekehrt

Auch Thomas Silberhorn (CSU), parlamentarischer Staatssekretär im BMZ, preist die Stabilisierungshilfen für Tikrit. In der Stellungnahme für den Bundestag über Ziel und Zweck der verwendeten Mittel teilte er mit: „Im Rahmen der Stabilisierungsfazilität wird zerstörte Basisinfrastruktur rehabilitiert, werden Beschäftigungsmöglichkeiten geboten und die Arbeit der Regierungsstrukturen gestärkt.“ Deutschland habe bis Ende 2016 insgesamt 60,1 Millionen Euro für Tikrit ausgegeben und an die UN weitergereicht. Viele frühere Bewohner seien zurückgekehrt. „Die Bevölkerung der Stadt Tikrit besteht nach der Befreiung und der Rückkehr der meisten Binnenvertriebenen wie zuvor fast ausschließlich aus Sunniten.“ Woher er das weiß, verrät er nicht. Niemand von den Politikern ist jemals nach der Befreiung Tikrits dort gewesen. Aus Sicherheitsgründen verbietet das Auswärtige Amt seinen Staatsbürgern eine Reise dorthin. Er habe noch keinen Deutschen gesehen, sagt Ma‘shan, der örtliche Verantwortliche für die Aufbau-Organisation der Vereinten Nationen (UNDP). „Die Amerikaner hätten jetzt angefangen, die Projekte zu evaluieren, die Deutschen tun das nicht“.

Schon bei der Einfahrt in die Stadt wird klar, wer hier der Herr ist. Fahnen mit dem Porträt Imam Husseins, der zentralen Figur im schiitischen Glauben, zieren die Kontrollpunkte. Bei der Registrierung für die Erlaubnis weiterfahren zu dürfen, hängen in Sichtweite Poster des iranischen Revolutionsführers Ajatollah Khomeini. Ein Stück weiter, eine Huldigung der Stadt Tikrit an den Kommandeur der schiitischen Volksmobilisierungskräfte Hashd al-Shaabi, Abu Mahdi al-Mohandes.

Hort des iranischen Einflusses

Mitnichten haben die ehemaligen sunnitischen Einwohner die Stadt „zurückerobert“. Schiitische Organisationen machen sich überall breit. Es werden Büros der Dawa-Partei eröffnet, der Premier Haider al-Abadi angehört. Auch sein Vorgänger Nuri al-Maliki gehört dieser Partei an, den sie hier abgrundtief hassen und dem sie die Schuld am Aufstieg von Daesch geben, weil er eine sektiererische Politik betrieb und den Sunniten keinen Platz im neuen Irak gab. Jetzt müssen sie zusehen, wie ihre einst rein sunnitische Stadt immer mehr schiitisch geprägt wird, wie die Brutstätte der Macht Saddam Husseins sich zu einem Hort des iranischen Einflusses wandelt. Die neuen Herren haben den sunnitischen Präsidenten der Universität nach nur sechs Monaten gegen einen Schiiten aus Basra ausgetauscht und Gouverneur Ahmed Abdullah al-Jubouri sitzt in Bagdad wegen Korruption im Gefängnis, was allerdings wohl nicht unberechtigt sein könnte.

Das meiste Geld aus Deutschland wurde in den Kurdengebieten ausgegeben – fast Zweidrittel der Gesamtsumme. Hier profitierten vor allem die großen internationalen Organisationen wie Care, Welthungerhilfe, Safe the Children, Caritas und die staatliche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ. Im Rest Iraks bekamen die UN-Organisationen Unicef und UNDP den Löwenanteil, aber auch die GIZ durfte einige Millionen akquirieren. Allerdings tat diese sich schwer, in Bagdad Fuß zu fassen. Unsummen wurden für Sondierungsmissionen ausgegeben. Gut zwei Jahre dauerte es, bis eine geeignete Unterkunft für das Personal gefunden wurde. Für die Ausfahrten aus der sicheren Grünen Zone, wo die GIZ-Mitarbeiter vorübergehend unterkamen, kassierten Sicherheitsfirmen bis zu 2000 US-Dollar am Tag.

Uni wieder aufgebaut - innerhalb von 45 Tagen

„Nachdem Daesch vertrieben war, waren wir allein in der Stadt“, erzählt Ma’shan von UNDP (United Nations Development Program) über die Zeit vor zweieinhalb Jahren in Tikrit. Nicht einmal Hunde und Katzen seien hier gewesen. Alle Bewohner der vormals 185.000 Einwohner zählenden Stadt waren geflohen. Tikrit war zur Geisterstadt verkommen. Die Universität war Hauptquartier von sowohl Hashd al-Shaabi, den Schiitenmilizen, als auch der Daesch-Kämpfer. Sie beschossen sich buchstäblich von einem Gebäudekomplex zum anderen, tranken tagsüber zusammen Tee und töteten sich in der Nacht. Als die Schlacht beendet war, lag die Universität in Trümmern. Sie schnell wieder aufzubauen, wurde zum Ziel von UNDP.

Das Kalkül: Die Universität als gesellschaftlicher Kristallisationspunkt: Wenn die Bildungsanstalt wieder funktioniert, kommen die Menschen zurück. Fast jede Familie hat ein Mitglied an der Uni, so die Überlegung. Der Uni-Betrieb war während der Besatzung der Dschihadisten nach Kirkuk oder Erbil ausgelagert worden. UNDP reagierte schnell und unbürokratisch, ein Novum für die ansonsten behäbige Institution. Innerhalb von 45 Tagen wurden neue Gebäude erstellt, Wasser und Strom installiert, 34 Wohnungen für Studenten gebaut, Toiletten und Waschräume errichtet, eine neue, knallrote Mensa aus dem Boden gestampft. Um Korruption zu vermeiden, wurde die Vergabe der Aufträge in Bagdad entschieden und koordiniert, Ma’shan überwachte die Arbeiten vor Ort. „Wir wurden als die Provinzregierung angesehen.“

Weiterhin Anschläge in Tikrit

Die Rechnung ging auf. „Als im Oktober 2015 der Lehrbetrieb wieder aufgenommen wurde, kamen am ersten Tag nur 50 Studenten“, erzählt Ahmed Taez, Professor für Agrikultur. „Einen Monat später waren es bereits 20.000.“ Heute habe die Zahl der Studenten in Tikrit noch nicht das Niveau von vor der Daesch-Besatzung erreicht, „aber wir sind auf dem guten Weg“. Taez führt die Besucher über das Gelände, zeigt die neuen Vorlesungsräume, aber auch die ehemaligen Versuchslabore, die noch nicht wieder hergestellt sind. Daesch-Kämpfer hätten sämtliche Tiere jämmerlich sterben lassen. Als Erstes hat der Professor jetzt eine Wachtelfarm aufgebaut, wo das Verhalten der Tiere durch unterschiedliche Lichteinwirkung getestet wird. Erfreulicher Nebeneffekt: jeden Morgen bekommen Taez und seine Familie frische Wachteleier zum Frühstück.

Wie schwierig der Wiederaufbau nach der Herrschaft von Daesch ist, zeigt sich am Beispiel Tikrits nur zu deutlich. Auch fast drei Jahre nach der Vertreibung der Dschihadisten erfährt die Stadt noch keine politische Stabilität, kommt es hin und wieder zu Anschlägen, bewaffneten Auseinandersetzungen und erheblichen Interessenskonflikten. Auch das Stadtbild zeigt nach wie vor tiefe Wunden. Während die Universität komplett neu aufgebaut wurde, weisen viele Häuser im Zentrum der Stadt noch gewaltige Schäden auf. Auch die Strom- und Wasserversorgung sei noch nicht komplett wiederhergestellt, sagen Einwohner der Stadt, obwohl auch hier UNDP mit deutschem Geld tätig war. Die Moschee an der Hauptstraße, die Saddam Hussein zu Ehren seines Vaters erbauen ließ, wird wohl nie wieder aufgebaut werden. Sie wurde von den Schiitenmilizen zerstört, als diese die Stadt einnahmen – ein Mahnmal neuester Geschichte der Zerstörung im Irak.