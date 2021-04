Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff steht im Juni eine schwierige Landtagswahl bevor. (RONNY HARTMANN)

Reiner Haseloff ist seit zehn Jahren im Amt. Damit ist der CDU-Regierungschef Sachsen-Anhalts mit Volker Bouffier (Hessen) dienstältester Ministerpräsident Deutschlands. Anlässlich seines Dienstjubiläums sagte Haseloff über seine zerstrittene Kenia-Koalition: „Die Kunst besteht darin, dass man innerhalb der Parteien der Mitte so viel Schnittmenge für einen Koalitionsvertrag definiert, dass es für eine Legislaturperiode reicht.“ Dann fügte der 67-jährige Spitzenkandidat noch hinzu: „Und solange uns das gelingt, halten wir auch große Teile der demokratischen Mitte im Land zusammen.“

Spätestens am Abend des 6. Juni wird sich zeigen, ob die CDU überhaupt noch einmal eine derartige Chance erhält. Denn nach Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist der Urnengang in Sachsen-Anhalt der wohl größte Stresstest nicht nur für die Union in diesem Superwahljahr.

Die im Streit um die Erhöhung der Rundfunkgebühren kurz vor dem Jahreswechsel fast zerbrochene Koalition zwischen CDU, SPD und Grünen war nach dem jüngsten Urnengang das einzig mögliche Bündnis ohne AfD und Linke. Wenn es nach Haseloff geht, soll das so bleiben. Ein Zusammengehen mit den Rechtsnationalen schließt er bei jeder Gelegenheit aus. „Die AfD ist jenseits unseres Wertekanons. Punkt.“

Doch so einfach ist das nicht. Gedankenspiele über Kooperationen mit der AfD sind in Sachsen-Anhalts CDU weiterverbreitet, als dem Regierungschef lieb sein dürfte. Im vergangenen Dezember warf Haseloff seinen Innenminister Holger Stahlknecht, zugleich CDU-Landeschef, kurzerhand aus dem Kabinett, als dieser mitten in der Koalitionskrise um den Rundfunkbeitrag in einem Interview über die Option einer Minderheitsregierung sprach. Diese wäre nur umsetzbar gewesen, wenn sich die CDU mit der AfD gemeinsame Mehrheiten gesucht hätte.

Es war nicht der erste Ausbruchsversuch aus dem von vielen Christdemokraten ungeliebten Bündnis. Dazu haben insbesondere die beiden CDU-Fraktionsvize Ulrich Thomas und Lars-Jörn Zimmer beigetragen, die schon vor zwei Jahren eine mögliche Koalition mit der AfD ins Spiel brachten. In einem achtseitigen Papier forderten sie, das „Soziale wieder mit dem Nationalen“ zu verbinden. Unter anderem ist darin zu lesen, dass das Kenia-Bündnis für Stillstand stünde, „die Identität der Partei“ zerstöre und der CDU „nachhaltig schaden“ würde.

Zwar gab es bei der Vorstellung der „Denkschrift“ scharfe Kritik aus den eigenen Reihen, doch bei der kürzlichen Aufstellung für die Landtagswahl spielte dies keine Rolle. Thomas und Zimmer, die Repräsentanten des auch für CDU-Verhältnisse extrem rechten Flügels, landeten erneut auf Platz drei und vier der Landesliste.

Doch nicht nur dieses Duo hegt nach fast fünf Jahren Kenia-Bündnis ein tiefes Misstrauen insbesondere gegenüber den Partnern und ihren Projekten. „Die CDU scheint aus zwei Lagern zu bestehen“ sagte Sebastian Striegel kürzlich, Parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen. Zwar betont Haseloff gebetsmühlenartig, die Koalition habe unter dem Strich stabil gearbeitet. Doch SPD und Grüne beobachten seit geraumer Zeit: Einige Abgeordnete der Union stehen der AfD viel näher als dem Regierungsbündnis. Und immer wieder stimmten Christdemokraten AfD-Anträgen zu.

Die eigentliche Zerreißprobe beginnt für die Union nach der Wahl und hängt stark vom Abschneiden der anderen Parteien ab. Die jüngste Umfrage sieht die CDU mit 30 Prozent vorn. Da aber die Ränder stark bleiben, müsste für eine Mehrheit der „demokratischen Mitte“ Haseloffs die FDP zu einem Viererbündnis mit ins Boot genommen werden.

Doch die Umfrage hat einen entscheidenden Makel. Weder die Aserbaidschan-Connection noch die Masken-Deals einiger CDU/CSU- Abgeordneten waren während der Befragung bekannt. Das deutet nicht nur auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD hin, sondern treibt die Spekulationen in eine Richtung: Am Ende könnte nur eine CDU-Minderheitsregierung möglich sein, abhängig von wechselnden Mehrheiten und erstmals auch von der AfD.