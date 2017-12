Die umstrittene Bestickung der Sitze der neuen Panzerwagen in Sachsen soll nun geändert werden. (dpa)

Weil die Symbolik und die verwendete Frakturschrift eine kontroverse Debatte auslösten, will das sächsische Labndeskriminalamt die Bestickungen nun entfernen lassen.

Wie Spiegel Online berichtet, sei der Entschluss "unabhängig der laufenden öffentlichen Diskussion" getroffen worden, sagte LKA-Sprecher Tom Bernhardt. "Auch wenn das Logo weder Ausdruck einer rechten Gesinnung ist noch anderweitige ideologische Attitüden erkennen lassen soll, ist der in Teilen der Öffentlichkeit wahrgenommene Kontext unter allen Umständen zu korrigieren."

Bei der Präsentation eines von zwei neuen Panzerfahrzeugen, die der sächsischen Polizei im Kampf gegen den Terror dienen sollen, stand die Bestickung der Sitze im Inneren des Fahrzeugs in der Kritik. Die verwendeten Symbole und die eingestickten Worte "Spezialeinsatzkommendo" und "Sachsen" in Frakturschrift würden an die Zeit des Nationalsozialismus erinnern, so der Vorwurf. (shm)