Peter Tschentscher (SPD) während einer Pressekonferenz im Kurt-Schumacher-Haus. (dpa)

Hamburgs SPD hat am Vormittag Finanzsenator Peter Tschentscher für die Wahl zum neuen Bürgermeister nominiert. Der 52-Jährige soll am Mittwoch in der Bürgerschaft gewählt werden.

Nach seiner Nominierung will Tschentscher am Samstagnachmittag zur Landesmitgliederversammlung der Grünen fahren und eine Rede halten, um sich beim kleinen Koalitionspartner vorzustellen. "Er muss authentisch bleiben. Wir brauchen keinen Honig um den Bart geschmiert", sagte Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks vorab der Deutschen Presse-Agentur. "Herr Tschentscher sollte als Sozialdemokrat auf der grünen Landesmitgliederversammlung reden, aber natürlich auch auf die Themen eingehen, die für uns wichtig sind." (dpa)