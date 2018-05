Eindrucksvolle Reden, emotionale Zusammenkünfte, Gebete, ein Schweigemarsch: Es war ein würdiges Gedenken an die fünf Toten des Brandanschlags von Solingen – 25 Jahre nach der schrecklichen, unvergessenen Tat. Was der Familie Genc am 29. Mai 1993 geschah, ist und bleibt unfassbar. Es muss allen eine Mahnung sein. Im Falle von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gilt nur eines: null Toleranz.

Die Gedenkveranstaltung in Solingen war ein wichtiges Signal. Seht her, wir haben nicht vergessen, wir stehen zusammen, lautet es. Oder um es mit den Worten von Mevlüde Genc zu sagen, der Mutter, Großmutter und Tante der Opfer: „Lasst uns zum Guten nach vorne schauen.“ Aber auch sie mahnte: „Dem Hass muss Einhalt geboten werden.“

Dass dieser Hass auf alles Fremde immer noch geschürt wird, daran lässt sich trotz der erstmals seit 2012 wieder gesunkenen Zahl der politisch motivierten Straftaten nicht zweifeln. Fast 40 000 Delikte verzeichnet die Kriminalitätsstatistik 2017; Straftaten wie Körperverletzung, Brandstiftung oder Sachbeschädigung, die sich gegen Personen einer bestimmten Nationalität, Ethnie, Religion, Hautfarbe oder sexuellen Orientierung richten. Gestiegen ist auch die Zahl religiös motivierter Gewalt, hinter der hauptsächlich Menschen mit islamistischem Weltbild stehen.

Wie verblendet manche Menschen denken, zeigen Solingen-Kommentare in den sozialen Netzwerken. „Gedenkt man auch der deutschen Opfer der Terroranschläge in Istanbul?“, wird da zum Beispiel gefragt. Oder: „Es sind mehr Menschen in Deutschland durch Brandstiftung getötet worden. Wird diesen Menschen auch gedacht oder nur jenen, die durch Rechtsradikale umgebracht werden?“ Ganz perfide auch dieser Beitrag auf tagesschau.de: „Warum liest sich die Überschrift so, als ob es eine aktuelle Tat wäre? Was wollen Sie damit erreichen?“

Dieses Klima der permanenten Unterstellungen, des Misstrauens und des Aufrechnens gilt es aufzubrechen. Was wir brauchen, ist eine offene, engagierte gesellschaftliche Debatte, keine verbale Hetze. Denn immer dort, wo sich Intoleranz, gar Hass Bahn bricht, ist es nicht weit bis zur Ausübung von Gewalt.