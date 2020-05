Kommentar über die Pläne der EU-Kommission

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Nacharbeiten

Detlef Drewes

Die EU will Tierarten schützen und einen neuen Weg in der Nahrungsmittelherstellung gehen. Ob diese Strategien in Zeiten von Corona und schwächelnder Wirtschaft funktionieren ist fraglich, meint Detlef Drewes.