Wenn das mögliche Einkommen auf eine bestimmte Summe begrenzt werden würde, würden Probleme verringert werden, die durch die Anlage von zu viel vorhandenem Kapital entstehen. (Sven Hoppe/dpa)

Die Herausforderungen, mit denen sich moderne Gesellschaften konfrontiert sehen, sind massiv: die Folgen des Klimawandels, ökonomische Krisen oder soziale Spaltung. Betrachtet man die Gründe für diese Probleme, stößt man schnell auf die Idee, wir würden immer mehr Wachstum benötigen.

Die Klimakrise wird etwa auch dadurch verursacht, dass immer noch mehr und mehr produziert wird. Und zwar, um ein wirtschaftliches Wachstum aufrechtzuerhalten, das einer Minderheit weiter steigende Gewinne und Anlagemöglichkeiten für ihre Vermögen ermöglichen soll. Ökonomische Krisen wiederum werden bizarrerweise oft von zu viel Kapital, das angelegt werden kann, ausgelöst. Bei Gewinnerwartung strömt es in einen bestimmten Bereich, in dem dann die Preise steigen, bis sie deutlich über dem Wert liegen, der eigentlich für das jeweilige Gut – etwa Immobilien – angemessen wäre. Diese Überbewertung implodiert aber irgendwann, Krisen sind die Folge. Dass von einigen so viel Geld angelegt werden kann, ist wieder mit sozialer Ungleichheit verbunden: Viele besitzen immer weniger, wenige besitzen viel. Und die, die viel anlegen können, können auch hohe Profite erzielen, während der Rest abgehängt bleibt.

Wenn man das mögliche Einkommen – grundsätzlich oder über eine entsprechende progressive Steuer auf alle Einkommensarten – auf eine bestimmte Summe begrenzen würde, würden die genannten Probleme verringert. Es wäre nicht mehr so viel Kapital konzentriert bei wenigen vorhanden, das mit dem Ziel der exorbitanten Geldvermehrung angelegt werden könnte. Der Wachstumszwang würde begrenzt, Krisen seltener. Darüber hinaus würde der gesellschaftliche Zusammenhalt gestärkt, wenn sich das soziale Gefälle verringert.

Der Anreiz immer mehr zu arbeiten

Dabei würden wir als Gesellschaft nicht verlieren, sondern gewinnen. Etwa durch den geringeren Anreiz, immer mehr zu arbeiten, um mehr zu produzieren und zu verdienen. So gäbe es mehr Zeit für unsere Sozialbeziehungen, für Freundschaften, kulturelle Veranstaltungen, Bildung, Sport. Würde als Zielmarke das Zwei-, Drei- oder Vierfache des derzeitigen durchschnittlichen Nettoeinkommens in Deutschland, das 2017 bei 1890 Euro lag, angepeilt, wäre auch deutlich, dass eine Einkommensbegrenzung nicht auf die normale Bevölkerung abzielt, sondern diejenigen beschränken soll, die übermäßig viel besitzen und mit ihrer Jagd nach noch mehr die Gesellschaft vergiften und in diesem Drang anstecken. Eine utopische Idee? Vielleicht. Aber ohne Utopien hat es noch nie Veränderungen gegeben.

Zur Person

Unser Gastautor ist Politikwissenschaftler an der Leuphana-Universität Lüneburg. Er beschäftigt sich mit Nachhaltigkeits- und Sicherheitspolitik. Studiert hat Laws in Bremen und Vilnius (Litauen).