Frankreichs Präsident Emmanuel Macron machte sein Wahlkampfversprechen wahr, eine Ersatz für die seit langem abgeschaffte Wehrpflicht zu finden, um Jugendlichen Nationalstolz und Engagement mitzugeben. (Francois Mori/dpa)

Sie tragen alle die gleiche Kluft: weiße Hemden, dunkelblaue Jacken mit dem Logo „SNU“ – die Abkürzung für „Service national universel“, also „allgemeiner nationaler Dienst“. Eine erste, besonders kühne Aktion haben die 15- und 16-jährigen Franzosen bereits hinter sich: Sie gaben ihre Handys ab, die sie die folgenden zwei Wochen nur eine Stunde am Tag nutzen durften. Schließlich sollten sie sich in dieser Zeit ganz darauf konzentrieren, eine „Kultur des Engagements zu entwickeln“, was zudem „die soziale und geografische Vermischung einer gesamten Altersklasse garantiere“. So beschrieb Gabriel Attal, der 30-jährige Staatssekretär im französischen Bildungs- und Erziehungsministerium und zuständig für den „SNU“, eine Art Ersatz für den früheren Zivil- und Militärdienst, dessen Ziele.

Mit 2000 freiwilligen Jugendlichen ist jetzt eine erste Versuchsphase des Programms gestartet, das Emmanuel Macron im Präsidentschaftswahlkampf versprochen hatte. Schwebte Macron zunächst ein Jahr vor, so wurde der Dienst aus Kostengründen auf zwei Wochen reduziert. Auf sie folgt ein mehrwöchiges Praktikum in einem gemeinnützigen Verein, einem Altenheim, bei der Feuerwehr oder der Polizei. Seit Frankreich 1997 die Wehrpflicht abgeschafft hat, gab es immer wieder Forderungen vor allem von den Rechtskonservativen, einen Ersatz einzuführen, um den Heranwachsenden Verbundenheit zu ihrer Nation zu vermitteln und Respekt vor Autoritäten beizubringen.

Was zunächst wie eine wirksame Methode klingt, Teenagern aus verschiedensten Orten und Milieus ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben sowie zu sinnstiftendem Engagement zu animieren, droht seine Ziele allerdings zu verfehlen. Die kurze Schnupper-Phase dürfte kaum ausreichen, ihnen echte Verantwortung zu übertragen und nachhaltige Erfahrungen im sozialen Bereich zu ermöglichen. Zudem gibt es dafür längst einen freiwilligen Zivildienst, der auch im Ausland absolviert werden kann. Das militärisch angehauchte Programm mit Fahnenappell in Uniform am Morgen und dem gemeinsamen Anstimmen der französischen Nationalhymne klingt wie der befremdliche Versuch, jungen Franzosen Nationalstolz zu vermitteln und sie zur Disziplin zu erziehen. Auch reichen kurze Kurse in Selbstverteidigung oder Staatsbürgerkunde wohl kaum dazu aus, sie zu verantwortungsbewussten Bürgern zu formen oder ihnen in einem entscheidenden Alter echte Orientierung zu geben. Das müssen weiterhin Elternhäuser und Gesellschaft sowie die Schule leisten.

Deshalb sollte die Regierung dort ansetzen. Richtigerweise hat Macron eine deutliche Beschränkung der Größe von Schülerklassen versprochen, die er in sozialen Brennpunkten bereits durchgesetzt hat und nun auf alle Grundstufen ausweitet. Dies ermöglicht eine bessere und individuellere Förderung der Kinder und Jugendlichen, von denen bislang jedes Jahr eine hohe Zahl die Schule ohne Abschluss verlassen. Mehr Lehrer werden angestellt, die aber in Frankreich vergleichsweise schlecht bezahlt sind. Das lässt den Beruf wenig attraktiv erscheinen – ihn aufzuwerten wäre also eine essentielle Investition in die Zukunft und den Nachwuchs.

Noch immer setzt das französische Schulsystem auf Frontalunterricht. Auch in den Universitäten werden junge Erwachsene selten dazu animiert, zu diskutieren und eine eigene, kritische Meinung auszubilden. Das System bleibt autoritär und bereitet so nur bedingt auf das Berufsleben vor. Ein Pflichtdienst, der auf militärischen Drill setzt, droht diese Mängel nicht auszugleichen, sondern zu verstärken. Auch sollten gemeinsame Ausflugsfahrten und Schüleraustauschprogramme gefördert werden, welche den Horizont wohl mindestens so stark erweitern wie die Gemeinschaftswochen fernab der Heimat.

Diese wären nicht per se zu kritisieren, würde das Programm nicht hohe finanzielle Kosten mit sich bringen. Sie werden auf rund 2000 Euro pro Teilnehmer geschätzt – Geld, das sinnvoller eingesetzt werden könnte, um die Chancengleichheit junger Franzosen zu erhöhen, sie besser zu fördern und auszubilden. Das kritisieren auch Schüler- und Studentenverbände, die das finanzielle Ausbluten der Hochschulen seit Jahren beklagen, während nun hohe Summen bereitgestellt werden. So soll das SNU-Programm im nächsten Jahr bereits auf 40 000 Teilnehmer ausgeweitet werden. Und spätestens bis 2023 müssen laut Plänen der Regierung alle 800 000 Franzosen einer Altersklasse den mehrwöchigen Dienst absolvieren. Eine Entwicklung, die wie der erstaunliche Rückfall in frühere Zeiten wirkt.