Digitales Lernen ist die Zukunft, doch an dessen konsequenter Umsetzung in Schulen mangelt es noch. (Julian Stratenschulte/DPA)

Die Digitalisierung in Schulen läuft holpriger als gedacht. Denn laut einer repräsentativen Mitgliederstudie der Bildungsgewerkschaft GEW müssen neun von zehn Lehrkräften ihre private Ausrüstung auch für dienstliche Zwecke nutzen. Dass das während der Zeit der Schulschließungen Unsicherheit für Datensicherheit sowie Datenschutz bedeutet, steht außer Frage. Dadurch wird die Digitalisierung auf dem Rücken der Lehrer als deren Privatsache ausgetragen.

Mehr zum Thema Digitalpakt Schule Erste Mittel des Digitalpaktes in Bremen abgerufen Der Digitalpakt Schule nimmt auch in Bremen Gestalt an: 87 Schulen haben inzwischen von den ... mehr »

Lediglich 58 Prozent der Befragten haben in den vergangenen zwei Jahren an Fortbildungen zum Themenkomplex teilgenommen, nur 20 Prozent sind mit dem technischen Support zufrieden. So kann die große Diskrepanz zwischen digitalem Know-how von Lehrerinnen und Lehrern und der Generation Z nicht aufgehoben werden. Die 5,5 Milliarden Euro für den Digitalpakt auszugeben, lohnt sich nur, wenn ausreichend Fortbildungen angeboten werden. Und wenn die Lehrkräfte zu einem Mindestmaß zur Teilnahme verpflichtet und freigestellt werden. Vielleicht kann der Digitalpakt dann doch noch eine Erfolgsgeschichte werden.