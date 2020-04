Berlin. Bis gegen Mitternacht saßen die Spitzen der Koalition zusammen – am Ende gab es einen Kompromiss, der Forderungen beider Seiten aufnimmt. Die Sozialdemokraten konnten sich bei den Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld durchsetzen und so die Arbeitnehmerseite bedienen. CDU und CSU wiederum konnten Vergünstigungen für die Wirtschaft erlangen, vor allem für den Mittelstand. Strittig war das im Großen und Ganzen nicht, allenfalls die Details führten dazu, dass der Koalitionsausschuss am Ende länger dauerte als geplant.

Eines ist nach dem Beschluss sicher: Vor allem wegen der Erleichterungen bei der Mehrwertsteuer für die Gastronomie und bei der Verlustverrechnung für viele Betriebe ist die Planung der Regierung im Nachtragshaushalt, was das Einnahmenminus 2020 betrifft, nicht mehr zu halten. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte Ende März mit Steuermindereinnahmen in Höhe von 33,5 Milliarden Euro kalkuliert – nun dürften es mehr werden. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans bezifferte das Gesamtpaket auf etwa zehn Milliarden Euro. Die Beschlüsse im Einzelnen:

Erhöhung Kurzarbeitergeld

Mehr als 700 000 Betriebe haben nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) Kurzarbeit angemeldet. Das ist etwa jedes dritte Unternehmen in Deutschland. Für Arbeitnehmer bedeutet das, dass sie zwar ihren Job nicht verlieren, aber Gehaltseinbußen hinnehmen müssen. Einen Teil dieser Einkommensverluste will die Koalition nun abfedern. Bisher ersetzt die Bundesagentur bei kinderlosen Beschäftigten 60 Prozent des wegfallenden Nettoeinkommens, bei Beschäftigten mit Kindern sind es 67 Prozent. In einigen Branchen gibt es Tarifverträge, die eine Aufstockung des Kurzarbeitergeldes auf fast 100 Prozent des Nettolohns vorsehen, doch für die Mehrheit der Betroffenen gilt das nicht. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat deshalb in den vergangenen Wochen darauf gedrungen, das Kurzarbeitergeld zeitlich befristet auf 80 und 87 Prozent zu erhöhen.

Der Kompromiss der Koalition sieht nun eine gestaffelte Anhebung des Kurzarbeitergeldes vor. Davon sollen vor allem diejenigen profitieren, die in stärkerem Umfang von Kurzarbeit betroffen sind: Für Arbeitnehmer, deren Arbeitszeit um mindestens die Hälfte reduziert wurde, soll das Kurzarbeitergeld ab dem vierten Monat des Bezugs auf 70 Prozent steigen (mit Kindern 77 Prozent), ab dem siebten Monat auf 80 Prozent (87 Prozent mit Kindern). Die Regelung ist auf Ende 2020 befristet. Außerdem soll es für Arbeitnehmer in Kurzarbeit ab dem 1. Mai bis Ende 2020 großzügigere Hinzuverdienstmöglichkeiten geben. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer kritisierte, die pauschale Anhebung diene nicht der Bekämpfung von Notlagen im Einzelfall, sondern befeuere Erwartungshaltungen an den Sozialstaat.

Arbeitslosengeld

Wegen der Corona-Krise stellen viele Unternehmen derzeit nicht ein. Wer gerade arbeitslos werde, habe derzeit kaum Chancen, wieder einen Job zu finden, sagt Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Die Koalition verlängert deswegen die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes, damit die Betroffenen nicht in Hartz IV abrutschen. Wenn zwischen 1. Mai und 31. Dezember 2020 der Anspruch enden würde, sollen Arbeitslose die Leistung drei Monate länger erhalten. Derzeit gibt es im Normalfall zwölf Monate lang Arbeitslosengeld, für über 50-Jährige kann es bis maximal 24 Monate gezahlt werden. In der Regel ist das Arbeitslosengeld höher als Hartz-IV-Leistungen, da es sich nach dem letzten Gehalt richtet. Die Arbeitslosenversicherung ersetzt 60 Prozent des Nettoeinkommens (mit Kindern im Haushalt 67 Prozent).

Mehrwertsteuer für Gastronomie

Was die Branche seit vielen Jahren gefordert hat, ist in der Nacht zum Donnerstag wahr geworden: Zumindest für Speisen, die sie in ihren Lokalen anbieten, müssen Gastronomen ab Juli nur noch sieben Prozent Mehrwertsteuer abführen. Bisher gilt der Steuersatz auch schon, aber nur für den Außer-Haus-Verkauf. Den dürfen Restaurants oder Cafés auch jetzt im Lockdown anbieten, ihre Gasträume aber sind geschlossen. Wann sie öffnen dürfen, ist unklar. Die Steuererleichterung von Juli an könnte daher ein Indiz sein, ab wann die Regierung auch hier an eine Lockerung denkt. Befristet ist der verringerte Steuersatz bis 30. Juni 2021 – drei Monate vor der Bundestagswahl. Gastronomiebetriebe können also ein gutes Jahr lang ihre Umsatzrückgänge etwas kompensieren. In welcher Höhe, hängt davon ab, wie lange und wie umfassend die Restriktionen in Kraft bleiben.

Verlustverrechnung

Dass kleine Unternehmen generell steuerlich über die Verlustverrechnung entlastet werden, hatten Finanzminister Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Peter Altmaier schon anklingen lassen – im Gegensatz zu Kurzarbeitergeld und Mehrwertsteuer war der Schritt wenig umstritten. Zumal Steuerstundungsregelungen ohnehin schon gelten. Dass kleine und mittelständische Betriebe nun die aktuellen Steuerzahlungen – die auf ihren Ergebnissen aus dem Vorjahr basieren – pauschal mit ihren möglichen Verlusten in diesem Jahr verrechnen können, verschafft allen zusätzlich Luft, die wegen ihrer Umsatzeinbußen ins Minus rutschen.

Beim Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) hofft man nun, dass die Krisenmaßnahme zur Dauereinrichtung wird. BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang begrüßte die Einigung in der Koalition, betonte aber, dass eine „krisenbedingte Erhöhung der Höchstgrenze der verrechenbaren Verluste“ notwendig sei. Die Regierung sollte laut Lang die steuerlichen Regelungen zur Verlustnutzung „generell deutlich erweitern, um alle krisenbedingten Verluste ohne Beschränkungen auszugleichen“. Dafür brauche die Wirtschaft eine gesetzliche Änderung der Verlustverrechnungsregeln.