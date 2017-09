Die bisherige Arbeitsministerin Andrea Nahles will als Fraktionsvorsitzende der am Boden liegenden SPD neue Hoffnung geben. (dpa)

Mit Andrea Nahles an der Spitze will sich die SPD im Bundestag von ihrer historischen Wahlniederlage erholen. Die 47 Jahre alte bisherige Arbeitsministerin erhielt am Mittwoch in der Fraktion 137 von 152 abgegebenen Stimmen, was einer Zustimmung von 90 Prozent entspricht.

14 Abgeordnete stimmten gegen Nahles, es gab eine Enthaltung, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen erfuhr. Das entspricht einer Zustimmung von rund 90 Prozent.

Andrea Nahles zählt zum linken Flügel der Partei. Nach dem bislang schlechtesten Wahlergebnis seit 1949 von 20,5 Prozent ist weiter offen, ob Martin Schulz Parteichef bleiben kann. Zum Generalsekretär und somit zweitwichtigsten Posten in der SPD-Fraktion soll der Thüringer Haushaltsexperte Carsten Schneider aus dem konservativen "Seeheimer Kreis" gewählt werden. Dies gab die SPD bereits am Dienstag bekannt. (dpa/cah)