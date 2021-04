Abzug aus Afghanistan: Auch für die Bundeswehr endet der Einsatz am Hindukusch. (MICHAEL KAPPELER/dpa)

Nach fast 20 Jahren ist das Ende des Afghanistan-Einsatzes beschlossen. Noch vor dem ursprünglich festgelegten Termin am 1. Mai sollen die ersten Einheiten Afghanistan verlassen. Darüber berieten am Mittwoch die Außen- und Verteidigungsminister der Nato-Staaten bei einer Dringlichkeitssitzung in Brüssel. Spätestens am 11. September, dem 20. Jahrestag der Anschläge auf New York und Washington, werde es keine ausländischen Truppen mehr im Land geben, betonte das Bündnis nach einem Gespräch mit den beiden US-Minister Antony Blinken (Außen) und Lloyd Austin (Verteidigung). Der Beschluss der Nato-Länder folgte am Abend.

Doch die ersten Reaktionen aus dem Land am Hindukusch fielen nicht begeistert aus. Dies sei das „Verantwortungsloseste und Egoistischste“, was Amerika seinen afghanischen Partnern habe antun können, sagte ein Mitglied des Verhandlungsteams bei den Friedensgesprächen in Doha. Der Sprecher der radikal-islamischen Taliban, Sabiullah Mudschahid, kommentierte die Planungen der Allianz mit den Worten, man strebe den Abzug aller ausländischen Kräfte zum im „USA-Taliban-Abkommen“ festgelegten Datum am 1. Mai an. Sollte diese Vereinbarung gebrochen werden, würden sich die „Probleme verschärfen“. Aber daran seien dann die Schuld, die diese Vereinbarung nicht eingehalten hätten. Tatsächlich hatten sich Biden-Vorgänger Donald Trump und die Taliban auf den 1. Mai als Stichtag für die Beendigung des Abzugs aller ausländischen Truppen verständigt. Nachdem Biden neu ins Amt gekommen war, brauchte er einige Zeit, um seine Position zu finden.

Liste der in Afghanistan stationierten Truppen der Nato-Länder und Partnernationen (dpa-infografik)

Derzeit sind noch 2500 amerikanische sowie 7500 Soldaten anderer Nato-Staaten am Hindukusch im Einsatz – darunter rund 1100 Spezialisten der Bundeswehr, die nun ebenfalls nach Hause geholt werden dürften. „Wir haben immer gesagt, wir gehen gemeinsam rein, wir gehen gemeinsam raus“, sagte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Für die Bundeswehr war der Afghanistan-Einsatz der verlustreichste ihrer Geschichte. 59 deutsche Soldaten kamen ums Leben, 35 von ihnen wurden in Gefechten oder bei Anschlägen getötet.

Der Beschluss Bidens zeigt nach Ansicht von Beobachtern in Brüssel, dass die neue Administration in Washington offensichtlich so schnell wie möglich raus aus dem Land will. Der Abzug, so betonte Präsident Biden, werde ohne Vorbedingungen vollzogen. Außenamtschef Blinken sagte am Rande des Treffens in Brüssel, die USA hätten gemeinsam mit den Verbündeten die Ziele erreicht, die man sich gesteckt habe. Den Terror habe man erfolgreich bekämpft. Nun sei es an der Zeit, die Truppen nach Hause zu holen. Der Militäreinsatz am Hindukusch begann im Oktober 2001, nur wenige Wochen nach den Anschlägen in New York und in Washington.

Ob das Land ohne ausländische Truppenpräsenz überhaupt zur Ruhe kommen kann, scheint fraglich. In dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Jahresbericht der US-Geheimdienste zur allgemeinen Bedrohungslage hieß es, die Taliban würden „wahrscheinlich militärische Siege“ erzielen. Ohne ausländische Soldaten werde es der amtierenden Regierung in Kabul schwerfallen, „die Taliban in Schach zu halten“.