Die Richter am EuGH können mit einem Nein zum Maut-Gesetz den Plänen einer Pkw-Maut in Deutschland ein Ende bereiten. (Bernd Wüstneck /dpa)

Nichts als Ärger mit der Pkw-Maut: Nur weil die CSU stur an ihrem Prestigeprojekt festgehalten hat, ist die leidige Causa nun auch noch ein Fall für den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Sage und schreibe 15 Richter werden sich mit dem ungeliebten Gesetz beschäftigen, monatelang. Bis dann endlich ein Urteil fällt.

Und wozu das alles? Um womöglich einer politischen Schnapsidee doch noch zur Umsetzung zu verhelfen, von der selbst der ADAC sagt, der Bund werde draufzahlen müssen, sollte die zu allem Überfluss auch noch kompliziert gestaffelte Maut für Fahrer aus dem Ausland eines Tages tatsächlich erhoben werden.

In Frankreich, Italien oder Portugal sind die Spielregeln für Fahrten auf Mautstraßen transparent und für alle gleich. Kein Wunder, dass eine Belastung ausländischer Autofahrer bei gleichzeitiger Verrechnung mit der Kfz-Steuer für deutsche Autobesitzer in etlichen Nachbarländern als diskriminierend angesehen wird. Es wäre wirklich zu wünschen, dass die Richter am EuGH mit einem klaren Nein zum Maut-Gesetz diesem CSU-Starrsinn ein wohlverdientes Ende setzen.