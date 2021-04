Demonstranten gehen in Minneapolis mit Plakaten auf die Straße, während im Prozess gegen den ehemaligen Polizisten Derek Chauvin wegen der Tötung von George Floyd verhandelt wird. (John Minchillo/dpa)

Sollte im Prozess um den Tod von George Floyd der angeklagte Ex-Polizist Derek Chauvin freigesprochen werden, rechnet Minnesotas Gouverneur Tim Walz mit massiven Ausschreitungen. Der Demokrat rief den Notstand für den Minnesota aus, der es ihm erlaubt, zur Eindämmung gewaltsamer Proteste Hilfe aus anderen Bundesstaaten anzufordern. „Unsere Ressourcen sind alle mobilisiert, reichen aber nicht aus, mit der Bedrohung umzugehen“, warnte Walz, der in Erwartung des Urteils mehr als 3000 Nationalgardisten auf die Straßen geschickt hat.



Diese patrouillieren durch die schwarzen Nachbarschaften in Minneapolis, in denen überwiegend friedliche Demonstranten Gerechtigkeit für George Floyd verlangen. Die Geschäfte rund um die Lake Street, unweit des Ortes, an dem der Schwarze unter dem Knie des weißen Polizisten starb, sind wieder mit Sperrholz-Platten vernagelt. Zentrum der Proteste ist die Gedenkstätte für Floyd an der Kreuzung der East 38th Street und der Chicago Avenue.

Er sei nicht in der Position, dem US-Präsident Joe Biden Ratschläge zu erteilen, sagte Gouverneur Walz. „Es wäre aber gewiss hilfreich, wenn er sich nach dem Urteil mit einer Ansprache direkt an Nation richtete.“ Denn nicht nur in Minnesota liegen nach dem zweiwöchigen Urteil und einem neuerlichen Opfer von Polizeigewalt, dem 20-jährigen Daunte Wright, die Nerven blank. Während der 14 Tage des Prozesses gegen Chauvin kamen in den USA 64 Menschen durch die Polizei ums Leben.

Wie bei ähnlichen Prozessen in der Vergangenheit, stellen sich die Verantwortlichen auf mögliche Unruhen ein. Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, appellierte an den für die US-Army zuständigen Staatssekretär, John Whitley, die Polizeikräfte in der amerikanischen Hauptstadt durch 250 bewaffnete Soldaten zu verstärken. Auch das Online-Netzwerk Facebook befürchtet Gewaltausbrüche – und traf Vorkehrungen. So seien Teile von Minneapolis intern zu einem Hochrisikogebiet erklärt worden, teilte das Unternehmen mit. Deshalb werde Facebook alle Aufrufe löschen, dorthin Waffen mitzubringen. Auch werde man zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Verbreitung falscher Informationen zu stoppen.

Alle Augen richten sich derweil auf die zwölf Geschworenen, die seit den Schlussplädoyers von Anklage und Verteidigung am Montag in einem von der Öffentlichkeit abgeschirmten Hotel über das Urteil beraten. Für einen Schuldspruch Chauvins in mindestens einem der drei Anklagepunkte muss die Jury zu einer einstimmigen Entscheidung gelangen. Bei einer Verurteilung wegen Totschlags drohen dem Polizisten bis zu 40 Jahre Gefängnis.



Richter Peter A. Cahill wies einen Antrag der Verteidigung zurück, den Prozess wegen Beeinflussung der Jury durch Äußerungen der schwarzen Kongressabgeordneten Maxime Waters für gescheitert zu erklären. Diese hatte bei einer Protestkundgebung die Demonstranten ermutigt, bei einem Freispruch Chauvins „auf der Straße zu bleiben“ und „mehr konfrontativ zu werden“. Der Richter kritisierte Waters Äußerungen als „respektlos“, erkannte darin aber keinen Einschüchterungsversuch.