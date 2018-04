Atomabkommen mit Iran

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Netanjahu trifft US-Außenminister Pompeo

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu will mit dem neuen US-Außenminister Mike Pompeo über das künftige Vorgehen gegenüber dem Iran sprechen. Die beiden Politiker trafen am Sonntag im Verteidigungsministerium in Tel Aviv zusammmen.